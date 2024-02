Allo Scaligero concluso il long rodeo con 73 giocatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Presso lo Scaligero concluso il Rodeo Open con 73 giocatori coordinati da Antonio Donato Boccardi. Nel maschile davanti a tutti il giocatore dell’Albinea Leonardo Iemmi che in due set “tirati” ha messo al secondo posto il vicentino Giovanni Manfrini. Terzi posti per il giocatore di casa Edoardo Sambù e Zeno Godi del Sanguinetto. Vince il draw rosa Noelle Zema del Green Garden di Mestre che in una finale thriller e da score record lascia la seconda piazza a Stella Cassini. Entrambi le giovani hanno dato vita ad una partita equilibratissima finita al long tie-break sul 16-14. Per la giocatrice della Galimberti di Rimini un ottimo avvio di stagione. Per Noelle Zema un riscatto settimanale per l’eliminazione nei quarti la settimana scorsa. Entrambe le sorelle sono sempre competitive, Virginia era stata estromessa proprio dalla Cassini negli ottavi del main draw. Bronzi per Giorgia Bonanni giocatrice di casa e per l’under 16 Giorgia Buccinotti della Vavassori Team di Brescia. Domenica 18 il team dello Scaligero con in testa Andrea Bonomini, sarà alle prese con l’organizzazione delle Finals di Coppa Comitato. In Viale Colombo dalle 09.00 del mattino saranno 16 le squadre in lizza per il prestigioso trofeo regionale.

ISCRIZIONI APERTE - All’Olimpica di Dossobuono 17 e 18 Febbraio torneo di doppio Open maschile e misto. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 15 Febbraio. Tpra a Bovolone il 17 e 18 Febbraio Expert Level maschile. Dal 23 al 25 Febbraio At Verona Long Rodeo Fitp maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21. Il 24 e 25 Febbraio in Via Corsini a Verona presso lo Sporting Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. Il 24 e 25 a Isola Rizza Memorial Ferrari draw solo maschile fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/2. Dal 1 al 12 Marzo a Cerea torneo giovanile dai 10 ai 16 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/2. Dal 1 al 3 Marzo al Centro Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano Long Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/2.