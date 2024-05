A Sanguinetto il torneo di tennis maschile fino ai 2.6 vince Dal Zotto su Bastoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Sanguinetto concluso il torneo maschile fino ai giocatori di ranking 2.6 con 125 contendenti. Ruggero Dall’Igna ha decretato la vittoria del trevigiano Giovanni Dal Zotto. In finale al terzo set si è imposto sul parmense Gianmaria Bastoni. Entrambi sono spuntati dal gruppo erano le tds numero 6 e 8 ed in volata l’ha spuntata il giocatore veneto che ogni tanto, oltre a fare il tecnico, non disdegna di dare il buon esempio di come si debba giocare bene. Bronzi per i veronesi Tommaso Franchini dello Scaligero e per Francesco Santinato del Villabella. Due buoni atout per un altro veronese Giovanni Ronzio stoppato dal winner e per il continuo Luca Morbioli dell’At Verona che sta facendo vedere i benefici di poter giocare il bel tennis di B1 con il suo Team Benetti. Vanno citate anche le prove dell’home player Pietro Zuliani, del trevigiano Lorenzo Maria Archenti e del giovanissimo bellunese Marco Sommacal. A Bovolone da domani e fino al 3/6 Open Larix maschile e femminile dai 4.4 fino alla prima categoria e 4.000€ di price money. Sono 95 i players che attualmente calcheranno i campi di Via Bellevere. Avranno tempo fino al 22 Maggio i giocatori dai 2.8 fino alla 1^ categoria per iscriversi al main draw. Long Rodeo a Zevio dal 17 al 19 Maggio maschile e femminile di 4^ categoria. Sono 78 gli iscritti alla kemesse.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Dal 23/5 al 2/6 Trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni presso il Real Tennis a castel D’Azzano. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/5. Al Garda dal 31/5 al 16/6 tera categoria maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/5.