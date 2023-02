A San Giovanni Lupatoto gran bel torneo Open con 64 giocatori di buon livello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A San Giovanni Lupatoto torneo Open maschile e femminile da record un weekend con 64 partecipanti. Diretto da Alessandro Caloi, con la supervisione di Marco Buratto, ha avuto questi esiti.

Nel maschile affermazione di Andrea Zordan del Villabella di San Bonifacio che ha messo tutti in fila. Alle sue spalle Tommaso Bertuzzo dei Comunali di Vicenza, seguono Francesco Baretta del Green Garden di Mestre e Davide Gregianin con tessera perugina. In evidenza il 3.1 dei Comunali di Vicenza Andrea Albiero con 3 vittorie “pesanti”.

Nel femminile affermazione dell’under 18 forlivese Anita Picchi che in finale ha regolato con un doppio 4/2 la patavina Serena Agostini. La tredicenne del Plebiscito, dopo un’ottima esperienza in A2 sta cercando di implementare la sua esperienza di gioco. È nel gruppo delle giocatrici di interesse nazionale, e sta lavorando duramente per uscire dallo stallo di classifica e, proprio grazie a questi tornei, trova esperienze utili e punti per farlo. Terzi posti per la veronese Gloria Stuani del Dossobuono e per la trevigiana dell’Eurosporting di treviso Sveva Ricci.

Prossimi tornei.

Dal 17 al 19 Febbraio sempre all’At Verona secondo Rodeo Pellini Caffè per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Febbraio. Con i 4 campi a disposizione verranno ammessi al massimo 64 tennisti, draw azzurro da 48 e quello rosa da 16.

Il 25 e 26 Febbraio allo Sporting Club di Via Corsini a Verona Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Febbraio.

A Cerea dal 3 al 14 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 1/3.

All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 Marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 Marzo.