A San Floriano il 1° Trofeo Valteco va a Morandini e Bonomini

A San Floriano di san Pietro in Cariano il primo trofeo Valteco è di Morandini e Bonomini. Erano 98 i giocatori diretti da Alice Russo e Roberto Cossa. Nel draw maschile il giocatore di casa Leonardo Morandini ha fatto la festa a tutti. Ha cercato fino al terzo set di rovinargli la festa Francesco Piersanto Marangon dei Comunali di Vicenza accreditato come tds numero 3. Risultato finale 6/1 2/6 6/1. Terzi posti per il bresciano Simone Bandini e per Edoardo Sartori dell’Arzignano. Awards per le 4 vittorie del 4.1 di casa Federico Fincato e per le 3 del neo 3.5 Giulio Ramponi under 14 del Villafranca. Nel femminile Carlotta Bonomini dello Scaligero non ha deluso le aspettative e da number one ha concluso in testa la rassegna tennistica. L’ultima a contenderle il successo è stata Paola Bottesi del Valpolicella che è riuscita a rimediare 5 games. Terze piazze per Sofia Gozzi under 14 della Canottieri Mincio di Mantova e per l’under 16 dell’At Verona Chiara Zivelonghi.

TORNEI IN CORSO - Fino al 14/8 Castelnuovo del Garda 33° Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400€, con 201 tennisti al via e mancano ancora le iscrizioni dei seconda categoria e parte die terza.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 Agosto Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Agosto per i giocatori fino ai 3.5. Allo Scaligero dal 9 al 20 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile, supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetta le iscrizioni fino ai 3.5 per le ore 12 del 7 Agosto. Al Tc Garda dal 11 al 13 Agosto tornei di soli doppi maschile, femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Agosto. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 Agosto, torneo Open maschile Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle ore 12 del 10 Agosto per i giocatori fino ai 3.4. A Costermano sul Garda dal 12 al 26 Agosto torneo di 4^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 10 Agosto.