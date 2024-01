Gli esiti del Rodeo all'Olimpica di Dossobuono con 64 giocatori vince il mantovano Rizzitelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

All’Olimpica Dossobuono dal 19 al 21 Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 giocatori coordinati da Morgan Carli. Nel maschile si è imposto Andrea Rizzitelli mantovano della Canottieri Mincio e testa di serie n°8 che in finale ha messo al secondo posto Nicolò Residori del Gam. Terzi posti per Mattia Zanetti del Gam e per Massimiliano Sterbeni dello Sporting Club Verona. In evidenza con 4 vittorie Filippo Bignotti del Sirmione con 3 Davide Codognola del Cerea. Nel femminile davanti a tutte la giocatrice di casa Francesca Talibov. Secondo posto per Enrica Oltramari del Bergantino, bronzi per Claudia Rusticali mantovana del Roverbella e per la veronese Elisa Sartori del Pineta. Prossimi Tornei. Dal 26/1 al 28/1 presso lo Scaligero rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/1. Dal 26/1 al 11 Febbraio primo torneo regular al Garda per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/1. Tpra il 4/2 a San Giovanni Lupatoto expert level maschile e femminile. Iscrizioni Lucia 328-1890084.