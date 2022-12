Al Nuovo tennis Bovolone nel Rodeo Open su 68 spiccano Bacher e Zenato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Nuovo Tennis Bovolone il Rodeo Open è di Christian Bacher e di Victoria Zenato. Competizione alla quale erano iscritti ben 68 tennisti diretti da Adriano Bissoli con la supervisione di Nicola Spaviero. Nel maschile come sempre il draw più affollato, sorprende tutti Christian Bacher under 16 del Bolzano che ha fatto vedere tutti i suoi progressi stagionali. Per lui un bottino di quattro vittorie e una valanga di punti preziosi per il suo ranking 2023. L’ultimo a resistergli Davide Bigardi 2.7 del Sanguinetto col quale ha ingaggiato una vera battaglia da finale terminata al long tie-break. Terzi posti per Francesco Santinato del Villafranca e per Luca Prescendi del tennis Rovigo. In evidenza nel main draw l’under 18 dell’At Verona Luca Morbioli, che dopo essersi guadagnato l’accesso al tabellone finale è riuscito a vincere due gare con i tennisti più accreditati. In quello rosa erano ben 25 le giocatrici, su tutte l’under 16 del Plebiscito Victoria Zenato. La giocatrice del Padova si è imposta al terzo set su Iris Burato del Latisana giunta alla finale per la quarta partita. Bronzi per Eleonora Benvenuti rodigina dell’Adria Sport e per l’under 18 cremasca Margherita Trolese.

Prossima kermesse in programma nel veronese sarà quello di doppio dal 16 al 18/12 che si terrà presso l’As Garda in Via Turisendo dei Turisendi, dove potranno iscriversi giocatori e giocatrici fino ai 3.1.

Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Dicembre. Dal 23 al 31/12 3^ edizione del Torneo di Natale Sanity System presso l’At Verona torneo giovanile dagli under 10 fino ai 16. Chiusura iscrizioni ore 12 del 21 Dicembre e saranno coordinati in Via Colle Gallianao da Santiago Nestor Messora con la supervisione di Nicola Righetti.