Risultati delle 13 squadre veronesi alla Terza giornata di Campionato di serie C

La terza giornata della serie C delle veronesi ha fatto da spartiacque. Vediamo le classifiche e l’andamento dei 13 team che già possono fare un pensiero alla promozione, un sospiro per la salvezza, o stringere i denti nelle ultime due gare per non andare ai play out. Quarta giornata sarà Domenica 26 alle ore 10, ma per i gironi da 4 squadre sarà l’ultima della regular season. C Maschile. Girone 2: Sporting Villabella (Vr) e Tc Padova p.4, Sanguinetto (Vr) p.3, Sporting Life Center Vacil di Breda (Tv) p.1, Pederobba 0. Prossima giornata: Pederobba-Sporting Life Center e Villabella-Tc Padova. Riposa Sanguinetto. Girone 4: Eurosporting Treviso p.6, Airone Legnaro (Pd) p. 4; San Giovanni Lupatoto (Vr) p.2, Tc Volpago e Cerea (Vr) p.0. Quarta giornata: San Giovanni Lupatoto-Volpago e Cerea-Airone. Riposa Eurosporting Tv. C Femminile. Girone 1: Peschiera p.4; Ct Vicenza p.3; San Giovanni Lupatoto e Villafranca p.2; Plebiscito (Pd) p.1. Quarta giornata: Villafranca-Peschiera e Vicenza-San Giovanni Lupatoto. Riposa Plebiscito. Girone 2: Park Tennis Villorba e Cerea (Vr) p.4; Bardolino (Vr) e Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Quarta giornata Padova B-Park Villorba e Bassano-Bardolino. Riposa Cerea. Girone 3: At Verona p.4; Tc Padova A p.3; Real Tennis (Vr) p.1; At Dossobuono (Vr) p.0. Prossima ed ultima giornata 26/3 ore 10 con: Padova-Verona scontro al vertice e Dossobuono-Real Tennis spareggio in vista play out, ma che in caso di sconfitta delle padovane e vittoria del Real la classifica potrebbe alquanto scombinarsi. Girone 4: Green Garden Mestre p.4; Comunali Vicenza e Canottieri Padova p.2; Scaligero (Vr) p.0. Prossima ed ultima giornata 26/3 ore 10 con: Green Garden-Scaligero e Comunali Vicenza-Canottieri Padova. Tornei individuali in corso.. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 15/3, sono già 120 gli iscritti. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Dirige Adriano Bissoli con la supervisione di Nicola Sparviero e 206 giovani in lizza. Iscrizioni aperte : Allo Sporting Club di Verona in Via Corsini il 25 e 26 Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Sergio Pigozzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile.