I risultati della serie B delle squadre di tennis veronesi. Bene Scaligero, benino At Verona

Non ce l’ha fatta il team Benetti a contenere una delle più forti formazioni della B2, il Borgotrebbia di Piacenza. Pareggio scivolato tra le dita del duo Pozzani Leoni e i primi due punti incamerati dagli emiliani. Temevamo questa squadra commenta il presidente Sonato, ma abbiamo comunque dato loro del filo da torcere e siamo rimasti lì fino all’ultimo quarto d’ora. Il tabellino dell’incontro At Verona Benetti Team vs Borgotrebbia (Pc) disputata alla Polisportiva Caselle causa campi impraticabili. Nik Razborsek 2.5 (V) b. Andrea Bolla 2.5 (B) 6/3 7/6; Lorenzo Frigerio 2.4 (V) b. Gabriel Roveri 2.4 6/4 2/6 6/2; Luca Galazzetti 2.5 (B) b. Tommaso Leoni 2.7 (V) 6/3 6/2; Gergely Madaràsz 2.1 (B) b. Nicolo Pozzani 2.2 6/2 4/6 6/2; Madaràsz e Frigerio (B) b. Pozzani e Leoni (V)4/6 6/2 10/4 Roveri e Razbosek (V) b.Bolla e Galazzetti (B) La Classifica alla prima giornata delle sette da disputare: Castellazzo (Pr) e Borgotrebbia (Pc) p.2; Sanndrigo (Vi) e Palladio ‘98 (Vi) p.1; At Verona Team Benetti, Ct Fermignano (Pu) e Ct Bologna p.0. Seconda giornata di sette Domenica 21/5 ore 10.00: Borgotrebbia-Castellazzo, Palladio ‘98-At Verona Team Benetti e Bologna-Sandrigo. Esordio vincente per le ragazze dello Scaligero che in casa con il Faenza vince 3-1. Il tabellino: Zanolini (S) 2.3 b. Alessia Ercolino (F) 2.7 6/1 6/4; Martina Muzzolon (S) 2.4 b. Chiara Arcangeli (F) 6/4 6/2; Sveva Zerpelloni (S) b. Veronica Valmigli (F) 6/1 6/2; Ercolino e Arcangeli (F) b. Zerpelloni e Di Noto Fernandez (S) 6/4 2/6 10/6. Classifica 1^ giornata di sette: Ata Battisti Trento e Scaligero p.2; Reggio Emilia e Torres (Ss) p.1; Faenza, Rovereto e Marino Casalboni (Rn). Prossima giornata, n°2/7 Domenica 21/5: Torres (Ss)-Scaligero (Vr); Ata Trentino-Reggio Emilia; Marino Casalboni-Rovereto.