I risultati della seconda giornata di serie C delle 13 squadre veronesi di tennis

La seconda giornata della serie C delle veronesi è entrata nel vivo. Tutte sono entrate in campo ed anche quelle che erano a riposo hanno scaldato i motori. Vediamo le classifiche e l’andamento dei 13 team che scenderanno in campo Sabato 18 alle 14.00 per la terza giornata. C Maschile. Girone 2: Sporting Villabella (Vr) p.4, Tc Padova 2, Spoting Life Center Vacil di Breda (Tv) e Sanguinetto (Vr) p.1, Pederobba 0. Terza giornata SLC vs Tc Padova e Sanguinetto vs Pederobba. Riposa Villabella. Girone 4: Eurosporting Treviso p.4, San Giovanni Lupatoto (Vr) e Airone Legnaro (Pd) p.2, Tc Volpago e Cerea (Vr) p.0. Terza giornata Volpago-Airone e Eurosporting-S.Giovanni Lupatoto. Riposa Cerea. C Femminile. Girone 1: Ct Vicenza p.3; San Giovanni Lupatoto e Peschiera p.2; Plebiscito (Pd) p.1; Villafranca p.0. Terza giornata Peschiera-S.Giovanni Lupatoto e Plebiscito-Villafranca. Riposa Ct Vicenza. Girone 2: Park Tennis Villorba, Bardolino (Vr), Cerea (Vr) e Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Terza Giornata Villorba-Bardolino e Cerea-Padova. Riposa Bassano. Girone 3: At Verona p.4; Tc Padova A p.3; Real Tennis (Vr) p.1; At Dossobuono (Vr) p.0. Prossima ed ultima giornata 26/3 ore 10 con: Padova-Verona scontro al vertice e Dossobuono-Real Tennis spareggio in vista play out, ma che in caso di sconfitta delle padovane e vittoria del Real la classifica potrebbe alquanto scombinarsi. Girone 4: Green Garden Mestre p.4; Comunali Vicenza e Canottieri Padova p.2; Scaligero (Vr) p.0. Prossima ed ultima giornata 26/3 ore 10 con: Green Garden-Scaligero e Comunali Vicenza-Canottieri Padova. A Cerea oggi si conclude il torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Erano 178 i giovani in lizza diretti da Andrea Tieni, Roberta Faroni e con supervisione di Simonetta Boscaro. Alle 15.30 la finale under 16 del femminile tra Anna Manfrin e Camilla Dal Cero. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 15/3, sono già 120 gli iscritti. Allo Scaligero Rodeo Femminile dal 17 al 19 Marzo per giocatrici di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 15. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/3. Dirige Adriano Bissoli.