Anticipato di una settimana il Rally Due Valli: si correrà nella stessa data del 1973

Il Rally Due Valli 2023 si disputerà dal 20 al 22 aprile, e non dal 27 al 29 come comunicato a fine 2022. La notizia di Natale è stata confermata nelle scorse ore dopo che l’Automobile Club Verona ha trovato un accordo con i vertici di ACI Sport, con la Commissione Rally e con la Commissione Auto Storiche.

La gara veronese, confermata appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023 e valida anche per la Coppa Rally di 3^ Zona a coefficiente 1.5, si disputerà quindi nella stessa data in cui si corse nel 1973, unico precedente primaverile della lunga storia. Un fil rouge di passione sarà così ancora più forte e rappresenterà un ritorno agli albori a 50 anni esatti di distanza.

«Dopo la conferma dei calendari - ha commentato il presidente dell’AC Verona Adriano Baso - abbiamo cercato in ogni modo di trovare una collocazione diversa per poter salvare il Rally Due Valli Historic e il Due Valli Classic. Grazie a questo spostamento al 20-22 aprile potremo quindi proseguire anche nella storia di queste due manifestazioni con la 18^ edizione del Rally Due Valli Historic e la 10^ del Due Valli Classic. Un grazie alla Commissione Rally e alla Commissione Auto Storiche ACI Sport che ci hanno concesso questo spostamento in extremis.Un grazie al Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani che si è interessato personalmente, a Daniele Settimo Presidente della Commissione Rally Aci Sport ed a Paolo Cantarella Presidente della Commissione Auto Storiche ACI Sport che ci hanno concesso questo spostamento in extremis».

L’evento sarà inoltre inserito nel calendario di manifestazioni per la celebrazione del Centenario dell’Automobile Club Verona 1923-2023 che caratterizzerà una buona parte del lavoro promozionale del prossimo anno.