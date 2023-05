Dopo il padel, sbarca nel Veronese anche il pickleball: ecco come si gioca

Sbarcato in Italia per la prima volta nel 2017, in provincia di Pescara, il pickleball arriva anche a Verona. Al Planet Padel di Raldon infatti, nel fine settimana del 3 e 4 giugno, viene proposta una prova gratuita di questa disciplina che arriva dagli Stati Uniti. Ma di cosa si tratta?

COME SI GIOCA - Molto popolare negli USA, è stato inventato nel 1965 dal membro del Congresso degli Stati Uniti, Joel Pritchard, e Bill Bell. Simile a tennis e padel, si gioca nel campo da Badminton, con pallina e racchetta, al chiuso o all'aperto, in coppia o singolo. La partita finisce quando uno dei giocatori, o squadre, raggiunge il punteggio massimo che può essere stabilito a 11, 15 o 21 punti.

Il match inizia con una battuta che viene eseguita con entrambi i piedi dietro la linea di fondo e in diagonale, partendo da destra. Si batte da sotto e la palla deve toccare terra nell'area diagonalmente opposta, senza toccare la rete o finire nella zona in cui vige il divieto di colpire al volo a ridosso della rete: in caso di errore, la battuta viene ripetuta solamente se la palla tocca al rete e atterra comunque nell'area indicata. Dopo ogni errore il servizio passa all'avversario, salvo nella partita a coppie, dove toccherà invece al partner provarci.

Una volta che la palla arriva dall'altra parte senza toccare la rete e cade nella giusta area, l'avversario può rispondere. È possibile toccare la palla una sola volta per squadra, mai due volte consecutive, la quale può rimbalzare una sola volta sul proprio campo e deve essere spedita al di là della rete, in caso contrario il servizio passa agli avversari se siamo stati noi a battere o viene assegnato un punto se invece hanno battuto loro, così come nel caso venga colpita al volo nella "no volley zone".

In caso di arrivo punto a punto bisognerà staccare l'avversario di almeno due lunghezze: se la partita si chiude all'11 e si è sul 10 pari, occorrerà dunque arrivare almeno a 12 (12-10) e così via (13-11, 14-12, ecc).

IL CAMPO - Lungo 13,40 metri e largo 6,10 metri, è diviso a metà da una rete alta 86 centimetri al centro e 91 ai lati.