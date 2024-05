Pallanuoto maschile, Fondazione Bentegodi si guadagna la permanenza in Serie B

Con una pareggio 7-7, contro il San Giorgio Genova nell’ultima giornata di campionato, la squadre di pallanuoto maschile della Bentegodi si è assicurata la permanenza in serie B.

Non essendoci squadre di serie A in Veneto, nella prossima stagione la Bentegodi sarà dunque, insieme a Vicenza e Padova, la squadra di maggior livello in regione.

La partita della salvezza è stata ad altissima tensione, con la Bentegodi mai in vantaggio per tutta la partita. Al cambio di campo le squadre erano sul 2-2, ma i troppi errori al tiro dei veronesi hanno permesso al San Giorgio di portarsi avanti 3-4 dopo tre tempi. A cinque minuti dal termine i liguri si sono portati sul +2 e sembrava finita, vista anche l’espulsione del giocatore allenatore Alì, invece, gli spettatori hanno assistito ad un finale incredibile. Il bomber Pedroni (3 reti per lui) ha accorciato le distanze con un minuto e mezzo ancora sul cronometro. Nell’ultima azione d’attacco della Bentegodi, Roberto Cametti dopo essersi guadagnato un’espulsione, ha segnato il gol del pareggio sulla sirena finale su assist di Zumerle. Si è andati così ai rigori, segnati da Fasoli, Pedroni, Lorenzo Benassuti e Zollo. I liguri si sono visti annullare il rigore del pareggio e nella ripetizione, Pirrone ha tirato fuori.

Così il tecnico bentegodino Marco Alì: «Quando le braccia, le gambe non girano e la tensione ti toglie la lucidità mentale, non resta che affidarsi al cuore. Stasera nella difficoltà abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, da squadra vera, fatta da uomini prima che da giocatori. Abbiano creduto in questa salvezza nonostante fossimo sotto di due reti a 90 secondi dalla fine ed io non posso che essere grato a tutta la squadra per le emozioni che ha regalato».