Ottimo riscatto in A2 del team Scaligero che con la prima vittoria muove la classifica

Il recupero dell’A2 Maschile vede lo Scaligero in versione fenice. Risorge dalle ceneri proprio con la diretta concorrente lo Zavaglia. A Ravenna confeziona una prestazione super rifilando una cinquina ai diretti concorrenti. Penultimo posto, due gare ancora da disputare, play out possibili, come anche una probabile zona cuscinetto salvezza. Sugli scudi Samuele Seghetti che ha dato nel terzo singolare il la alla vittoria con il punto sicuro. E non l’ha fatto con un avversario “abbordabile”. Contro Michele Vianello suo pari categoria, ma vincitore già di parecchi open di spessore, l’under 18 veronese ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Due set portati avanti con sicurezza e maturità ha commentato Andrea Bonomini presidente dello Scaligero. Poi sempre Seghetti con Tommaso Franchini, ha confezionato un’altra buona prestazione, facendo chiudere la giornata con un 5-1. Risultato sicuramente auspicato ma fino alla vigilia difficile da mettere in atto. La classifica aggiornata alla 5^ di 7 giornate della regular season vede: Ata Battisti Trento p.12; Circolo della Stampa Torino p.11; Torre del Greco p.6; Ct Bologna e Lecce Mario Stasi p.4; Ct Scaligero p.3; Zavaglia Ferrara p.1. 6^ Giornata di 7, Domenica 12 Novembre: Battisti-Torre del Greco, Scaligero-Lecce e Zavaglia-Bologna. 7^ ed ultima Giornata della regular season, Domenica 19: Stampa-Battisti, Scaligero-Torre del Greco e Lecce Zavaglia. Riposa Bologna. Trentini che nella penultima potrebbero far mantenere la terza posizione ai napoletani, in vista dello scontro diretto con i veronesi nell’ultima giornata. Però questo varrebbe in chiave di una vittoria dello Scaligero, proprio da Domenica 12. Potrebbero sortire salvezza certa o play out. Certo che con questa vittoria oltre che aver tirato su il morale è salita la classifica. Tranne Torino e Trento l’ultima giornata le vede allo scontro diretto, tutte le altre 5 squadre vedono i giochi aperti, con Zavaglia più affossato di tutti. Tabellino della gara Zavaglia Ravenna-Scaligero 1-5. Riccardo Bellotti 2.4 (S) b. Gianmaria Migliardi 2.5 (Z) 6/1 6/1. Thomas Statzberger 2.5(S) b. Niccolò Satta 2.7 (Z) 6/2 6/0. Samuele Seghetti 2.3 (S) b. Michele Vianello (Z) 2.3 6/3 6/2. Luigi Valletta (Z) 2.8 b. Federico Caruso (S) 2.8 6/4 6/4. Bellotti-Statzberger b. Vianello-Valletta 6/4 6/3. Franchini-Seghetti b.Migliardi-Satta 6/1 6/3.