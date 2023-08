All'Open Antica Fiera di Sommacampagna vincono Marco Speronello e Anna Speri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Sommacampagna assegnati i trofei nell’ Open Antica Fiera. Trofeo Chef’s House Caffè è di Marco Speronello al suo 110° successo. Il Trofeo Promotion Factory è di Anna Speri. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello hanno concluso questa kermesse con 166 players. Presenti alle premiazioni il delegato Fitp di Verona Roberto Bagliardini, il consigliere della Giunta regionale Filippo Rigo e l’Assessore di Sommacampagna Marco Montresor. Questa la classifica ufficiale. Al primo posto Marco Speronello 2.1 (St Bassano) 2° Tommaso Dal Santo 2.3 (Comunali Vicenza) semifinalisti Francesco Salviato (St Bassano) e Matteo Dal Zotto (St Bassano). Un poker di vicentini e ben tre della stessa squadra, il Bassano pronto a disputare tra un mese il campionato di A2. In evidenza nel main draw i 3.1 Matteo Venturini del Villafranca e Federico Molon dell’Arzignano che con questi risultati hanno già guadagnato il passaggio a fine anno per la seconda categoria. Nel femminile davanti a tutte Anna Speri del Peschiera che in due set combattuti ha messo in seconda posizione la reggiana Giulia Guidetti. Terze la giocatrice del Dossobuono Gloria Stuani e la trevigiana Nicole Iosio.

TORNEI IN CORSO - All’At Pineta sono 84 i giovani under 11 che si stanno contendendo il tricolore under 11. Gare che inizieranno dalle 12 e susseguiranno fino alla conclusione delle 14 partite in programma. Competizione supervisionata da Enrico Dal Monte. Fino al 3/9 a Valeggio sul Mincio 1°Torneo Open femminile con 28 giocatrici in gara. Fino al 5/9 al Tennis Raldon torneo di 3^ Categoria maschile e femminile con 93 iscritti supervisionati da Morgan Carli. Fino al 04/9 a Cerea torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro gestisce le esigenze degli 89 giocatori iscritti. Fino al 03/9 All’At Verona torneo giovanile Sanity System per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi con 81 giovani. Fino al 05/9 allo Scaligero Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi con 80 players.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8.