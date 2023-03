All'Olimpica di Dossobuono consegnati da parte di Roberto Bagliardini i titoli provinciali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Concluso all’Olimpica Dossobuono di Villafranca la tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Erano 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. Ecco gli esiti. Nel singolare maschile davanti a tutti i 134 tennisti si è piazzato Filippo Compri del Bovolone. In finale vinta per 6/4 6/3 c’era la sorpresa Mirco Mizzon del San Floriano. Il finalista si è presentato all’epilogo dopo ben 4 vittorie. Terzo posto assoluto è per Davide Franzini del Valpolicella che nell’apposita finale si è guadagnato il bronzo al terzo set su Giuseppe Repetto. E proprio con l’ultima gara porta a 5 le vittorie. Nel femminile si è confermata Emma Repetto under 14 del San Giovanni Lupatoto. Finale lampo con Elena Lauro del Minerbe. Terze piazze per Elisa Sartori del Pineta e per Anna Ramponi del Villafranca. Nei doppi: il maschile è andato a Davide Aurenghi e Filippo Valle che in due set si sono imposti sul duo Corrado Rusticali e Stefano Stella. Per il femminile bissa il successo Emma Repetto che era accoppiata con la compagna di club Aurora Sambugaro. Hanno messo al secondo posto Elisabetta Virgolin e Alice Mori del Pineta 2018. Tornei individuali in corso.. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni i 170 tennisti, supervisione di Alessandro Sganzerla. Iscrizioni aperte : All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000 euro. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo.