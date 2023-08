A Nogara il long rodeo va al giocatore di casa Filippo Renoffio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Tennis Club Nogara concluso il long rodeo con 42 partecipanti che andavano dagli nc ai 4.2 coordinati da Daniele Baratella. Davanti a tutti il giocatore di casa Filippo Renoffio che in finale in due set ha messo al secondo posto Eugenio Rabbi mantovano del Suzzara. Terzi posti per Riccardo Ruffin del Casale di Scodosia e per l’under 16 del Cerea Alessandro Marangoni. Si è distinto con 3 vittorie.

ALTRI TORNEI IN CORSO - All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 Agosto Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Sono 157 i players diretti da Morgan Carli. Allo Scaligero fino al 20 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile, supervisione di Antonio Donato Boccardi con 132 giocatori. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 Agosto, torneo Open maschile Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello sono alle prese con 166 players. A Costermano sul Garda dal 12 al 26 Agosto torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 76 giocatori e cabina di regia tutta rosa con Gaspari e Della Toffola.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Valeggio sul Mincio 1° Torneo Open dal 24/8 al 3/9 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/8. All’At Pineta dal 25 al 27 Agosto si terranno le qualificazioni ai Campionati Italiani under 11 femminili. Al Tennis Raldon dal 25/8 al 5/9 torneo di 3^ Categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 23/8. A Cerea dal 25/8 al 04/9 torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 23 Agosto. All’At Verona torneo giovanile Sanity System dal 26/8 al 03/9 per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 24/8. Allo Scaligero dal 29/8 al 05/9 Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 27/8. Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini dal 2 al 10 Settembre Trofeo Pigo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.