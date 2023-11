Addio al ciclista Sante Gaiardoni: vinse due medaglie d'oro ai Giochi di Roma

Si è spento a Motta Visconti, nel Milanese, il ciclista e campione olimpico Sante Gaiardoni, all'età di 84 anni.

Nato a Villafranca di Verona nel 1939, aveva solamente 18 anni quando vinse il campionato italiano di tandem con Sergio Bianchetto, ripetendosi l'anno dopo con Giacomo Zanetti. Nel 1959 arrivarono le prime vittorie su velocità, superando il rivale Valentino Gasparella. Il 1960 fu un anno straordinario per Gaiardoni: prima a Roma batté il record mondiale di velocità dilettanti sui 200 metri (11''), poi, sempre nella Capitale, questa volta per le Olimpiadi, vinse due medaglie d'oro, in velocità e nel chilometro a cronometro.

Una volta diventato professionista vinse i mondiali di velocità nel 1963, dopo essere arrivato secondo (al Vigorelli di Milano) l'anno precedente. Successivamente, sempre ai mondiali di velocità, ottenne due bronzi e, nel 1970, l'argento. Si ritirò nel 1971 e iniziò a vendere biciclette in un negozio in piazza Napoli a Milano.

Nel 2006 Gaiardoni si candidò come sindaco di Milano con una sua lista civica, arrivando nono su 10 candidati nella tornata elettorale che premiò Letizia Moratti.

Nel 2020 è rimasto vedovo dell'adorata moglie Elsa Quarta e ora lascia la figlia Susy.