MMA, il veronese De Luca sfida Mafi sul ring di Venator FC in diretta mondiale

Un atleta veronese sarà protagonista a Roma sul ring di Venator FC, la più importante promotion italiana di MMA (Mixed Martial Arts), la disciplina di arti marziali miste diventata celebre in questi anni. Venator ha lanciato future star mondiali di questo sport, in primis Marvin Vettori l’unico italiano ad aver combattuto per un titolo UFC (la più importante sigla al mondo) e sempre la UFC l’ha inserita, unica organizzazione italiana, nel palinsesto di Fight Pass, la sua piattaforma di streaming che trasmette sport da combattimento 24 ore al giorno.

E proprio a partire dalle ore 19 di sabato 4 mazo su UFC Fight Pass sarà possibile vedere il veronese Fabio De Luca impegnato in una sfida internazionale nei Pesi Gallo (-61 KG) contro l’inglese Darius Mafi.

Un match molto importante per l’atleta scaligero che punta al grande salto sul palcoscenico internazionale. «Per inseguire questo sogno – ci racconta- ho lasciato il mio primo team, la Warriors Verona, per trasferirmi a Roma all’ATT di Alessio Sakara, oggi noto per le sue conduzioni televisive al fianco di Maria De Filippi ma che nel 2005 è stato il primo italiano a combattere in UFC. Qui, tra le altre cose, ho la possibilità di allenarmi durante il giorno e di poter lavorare la sera come cameriere, perché ad oggi i miei guadagni non mi permettono di poter vivere facendo l’atleta a tempo pieno».

Una vita di sacrifici ma la passione di Fabio per gli sport da combattimento è enorme e, prima della sua città, della famiglia e degli amici, lo aveva spinto ad abbandonare anche una possibile carriera da calciatore. «Giocavo nelle giovanili nazionali della Virtus Verona poi un giorno mi portarono a vedere degli incontri di boxe. Mi colpì moltissimo vedere quei ragazzi combattere ma allo stesso tempo pensai che avrei voluto una disciplina con meno limitazioni. È così che sono arrivato alle MMA».

De Luca per ora da professionista ha 5 vittorie e 2 sconfitte ed arriva da 2 successi, l’ultimo prima del limite. Il suo avversario invece ha un record di 4-1 ma è stato imbattuto da dilettante, da pro ha sempre vinto prima del limite ed ha perso solo il suo ultimo match nella prestigiosa organizzazione americana PFL. «Non mi spaventa – ci confida Fabio – credo di essere ben preparato e di poterlo battere. È soprattutto un lottatore mentre io invece so lottare ma anche scambiare bene in piedi».