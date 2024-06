Concluso il 28° Memorial Luca Donini di 2^ categoria svoltosi all'At Verona con 183 players

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Il 28° Memorial Luca Donini di seconda categoria svoltosi all’At Verona premia la giocatrice di casa Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic ed il bassanese Tommaso Gabrieli. Competizione con 183 giocatori diretta da Santiago Nestor Messora con la supervisione di Nicola Righetti. Nel maschile il favorito Tommaso Gabrieli nella finale si è confrontato contro la tds numero 7 Matteo Dal Zotto entrambi dello stesso club St Bassano. Terzi posti per Daniele Pasini mantovano del Guidizzolo e per Biagio Gramaticopolo del Pavia. In evidenza con 3 vittorie: Andrea Zanini dei Comunali di Vicenza, Thomas Dallapiazza under 16 del Rungg di Bolzano, Francesco Dresseno under 16 del Ct Vicenza, Giovanni Ronzio del San Giovanni Lupatoto. Nel femminile ha fatto gli onori di casa Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic che in tre set ha messo al secondo posto l’altra veronese Sveva Zerpelloni dello Scaligero. Bronzi per Sara Nicole Sitar della Canottieri Padova e per Silvia Maffi under 16 del Timing di Brescia.

TORNEI IN CORSO - A Sommacampagna fino al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16 con 107 giocatori diretti da Lorella Carraro e coordinati da Mauro Ceriello. A Villafranca dal fino al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Sono già 183 i partecipanti coordinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano fino al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 146 i giocatori. A Bovolone fino al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 74 players. A Castelnuovo del Garda al 07 Luglio 8° torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 70 ragazzi.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Al Real Tennis di Castel d’Azzano dal 4 al 14 Luglio 1° Trofeo Lexus di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Luglio. A Cerea dal 5 al 16 Luglio torneo di 3^ singolari e doppi maschile e femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. Al Garda dal 5 al 7 Luglio Rodeo di Doppio Maschile, femminile e misto fino ai giocatori 2.6. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. A Sommacampagna torneo di 4^ trofeo Penta Formazione per giocatori e giocatrici, iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. Allo Scaligero dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni trofei Autoteam Das Sec. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Luglio. A Bardolino dal 7 al 24 Luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000€. Iscrizioni entro le ore 12 del 5 Luglio fino ai 3.5, categorie successive a discrezione del G.A. All’Olimpica di Dossobuono torneo di 4^ categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Luglio. A Bussolengo dal 13 al 28 Luglio torneo di 3^ maschile e femminile Trofeo Pigo. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/7. A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 Luglio torneo di 3^categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7. La medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7 fino ai 3.5.