Il 45° Memorial Bobo Brunetto di Villafranca è di Marco Speronello e Caterina Odorizzi

A Villafranca conclusa la 45^ edizione del Memorial Bobo Brunetto, torneo di 2^ categoria maschile e femminile. Diretto da Francesco Zamboni e con la supervisione di Roberto Cossa con 192 giocatori in tenzone. Su tutti Marco Speronello, trevigiano con tessera del Bassano che porta a 105 le sue vittorie. In finale si è affermato in due set con il vicentino dei Comunali Giovanni Peruffo. Partita spettacolare per le evoluzioni dei due giocatori dall’alto delle loro stature. Entrambi a quota due metri, con geometrie e giochi diversi. Peruffo mancino, con impugnatura full western, Speronello destromane con impugnatura continental. Un’ora e mezza di spettacolo puro, dove entrambi, assieme ad altri 4 giocatori: Ragazzi, Viola, Ghedin e Dal Santo stanno monopolizzando i vari Open regionali. Terzi posti per i vicentini Tommaso Dal Santo e Davide Galvanin. Nel femminile al primo posto Caterina Odorizzi dell’Argentario (Tn) che in due set si è imposta sull’under 18 dello Scaligero Luna Di Noto Fernandez. Terze la neo campionessa regionale Eva Segato e la sorpresa del seeding Bianca Vitale. La 2.6 bolognese Vitale si è aggiudicata tre incontri, l’ultimo con la tds numero 2, perdendo in semifinale con la veronese Di Noto con un doppio 6/4. Alle premiazioni il presidente Alberto Dalfini oltre a fare gli onori di casa, ha espresso soddisfazione per la kermesse appena conclusa. Presente anche il delegato della Fitp per la provincia di Verona Roberto Bagliardini e l’assessore allo sport Jessica Cordioli.

TORNEI IN CORSO - Fino al 9 Luglio a Castelnuovo del Garda 7° torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini e 90 giovani a confronto. Fino al 16 al Garda torneo di 4^ maschile e femminile, sono 107 i giocatori in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Mauro Ceriello. Fino al 19/7 a Bardolino Open trofeo Autosilver con 6.000€ di montepremi. Dirige Renzo Emanuelli con la supervisione di Nicola Spaviero e 150 i giocatori. Fino al 18 Luglio a Cerea torneo di 3^ categoria maschile e femminile di singolari e doppi, con draw azzurro e rosa e doppio misto. Dirige Andrea Tieni con la supervisione di Simonetta Boscaro e 157 players. Fino al 23/7 a Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi con 65 giovani racchette.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Bussolengo dal 13 al 24 Luglio torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/7. A Bovolone dal 13 al 23 Luglio torneo giovanile memorial dr. Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/7. A San Floriano di San Pietro in Cariano dal 17 al 30 Luglio torneo di 3^ maschile e femminile trofeo Valteco, iscrizioni entro le ore 12 del 15/7. A San Giovanni Lupatoto dal 21/7 al 1/8 torneo di 2^ categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/7 fino ai giocatori con classifica 3.5. A Nogara dal 28 al 30/7 long rodeo maschile per giocatori fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. A Castelnuovo del Garda dal 31/7 al 14/8 33° Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400€, Iscrizioni entro le ore 12 del 29/7 per i giocatori fino ai 3.5.