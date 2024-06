Il Memorial Angela Ferrari al Pineta 2018 con 97 giocatori è di Davide Garzotti e Sofia Gozzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Pineta 2018 concluso il Memorial Angela Ferrari con 97 partecipanti, condotto da Federica Spinielli e Mauro Ceriello. Nel maschile con 4 vittorie il maestro del Villafranca Davide Garzotti al terzo set su Alessandro Nannini dello Sporting Club Verona. Terzi posti per Andrea Prando del Villafranca e Filippo Buffo del Cerea. Nel femminile davanti a tutte l’under 16 della Canottieri Mincio Sofia Gozzi in due set con Paola Bottesi del real tennis di Castel d’Azzano. Bronzi per Maya Amort del Bolzano e Francesca Alberti under 16 del Timing di Brescia.

TORNEI IN CORSO - A Caprino Veronese continua lo spettacolo con l’Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money. Alle 18.30 la finale annunciata tra i favoriti del seeding. Marco Speronello neo campione degli assoluti del Veneto ed Alessandro Ragazzi con tessera del Levico di Trento. A San Giovanni Lupatoto fino al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni con 150 ragazzi. Fino al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile con 134 players. A Villa Bartolomea fino al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sommacampagna dal 20 al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/6. A Villafranca dal 20 Giugno al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Iscrizioni entro le 12 del 18/6 fino ai 3.5 gli altri a scaglioni successivi determinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano dal 26 Giugno al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 24 Giugno. A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Giugno. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.