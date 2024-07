Lugagnano concluso il 4^ categoria con 146 player vinto da Luca Ronzio e Michela Nicoletti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Lugagnano fino al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Erano 146 i giocatori coordinati da Stefania Degani che ha emesso i seguenti verdetti. Nel maschile davanti a tutti Luca Ronzio del San Giovanni Lupatoto. Con un doppio 6/4 ha messo in seconda posizione Disma Ugolini del San Floriano. Terze piazze per Andrea Gregorotti del Raldon per Pietro Fabio Bussinello dell’At Verona. In evidenza Tommaso Moscolo del Pineta, l’home player Giancarlo Cristini, Giovanni Giacopini del Caselle e Matteo Zanon del Villafranca, quest’ultimo dai blocchi di partenza è giunto fino agli ottavi. Nel femminile a sbaragliare la concorrenza c’è Michela Nicoletti del Palladio ‘98 di Vicenza che come nel maschile con un doppio 6/4 ha messo l’argento a Cristina Tomirotti dello Scaligero. Bronzi per Valentina Antonini del Poiano e per la giocatrice di casa Debora Morando.

TORNEI IN CORSO - A Bovolone fino al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 74 players. Al Real Tennis di Castel d’Azzano fino al 14 Luglio 1° Trofeo Lexus di 4^ categoria maschile e femminile con 114 giocatori. A Cerea fino al 16 Luglio torneo di 3^ singolari e doppi maschile e femminile e misto con 107 presenze. Allo Scaligero fino al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni trofei Autoteam Das Sec e 90 ragazzi. Fino al 21 Luglio all’Olimpica di Dossobuono torneo di 4^ categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Sono 135 i giocatori in lizza. A Bardolino fino al 24 Luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000€. Attualmente sono 121 i giocatori a confronto. Altri sono attesi per le categorie successive, a discrezione del G.A. A Bussolengo dal 13 al 28 Luglio torneo di 3^ maschile e femminile Trofeo Pigo con 157 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 Luglio torneo di 3^categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7. La medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7 fino ai 3.5. Al Garda Tennis dal 19/7 al 4 Agosto torneo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7. A Sanguinetto dal 26/7 al 4 Agosto torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/7. A Castelnuovo del Garda dal 3 al 18 Agosto Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/8 fino ai 3.5, per i seguenti giocatori con ranking diversi descrizione del G.A.