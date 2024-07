Uscita la lista dei partecipanti alla quarta edizione del Challenger Atp di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Torna a Verona per la seconda volta consecutiva l’estro e l’eleganza di Richard Gasquet presso lo Sports Center Verona. Sarà il tennista francese uno dei protagonisti dell’edizione 2024 giunta al suo 4°appuntamento degli Internazionali di Tennis Verona, in programma dal 21 al 28 luglio nella nuova casa di Borgo Venezia. È stata ufficializzata l’entry list dell’Atp Challenger Tour 100 veronese, al quale prenderanno parte nomi noti del circuito e giovani promesse. Sono 21 i tennisti già qualificati al main draw, ai quali si aggiungeranno sei giocatori provenienti dalle qualificazioni e 3 wild cards concesse dagli organizzatori del torneo. Agli Internazionali di Verona saranno cinque i tennisti che hanno occupato, durante la propria carriera, un posto in top 100. Occhi puntati sul campione belga, ex numero 7 del ranking mondiale. Gasquet, che ha da poco spento le 38 candeline, rappresenta il giocatore con il palmares più ricco e prestigioso. Sono ben 16 i titoli Atp conquistati in carriera dal transalpino, ai quali si aggiungono il trionfo con la sua nazionale in Coppa Davis nel 2017 e le tre semifinali slam (Wimbledon 2007 e 2015, Us Open 2013). Uno dei rovesci ad una mano più belli del circuito, il francese, durante la propria carriera, si è tolto la soddisfazione di battere Roger Federer e Novak Djokovic. Gasquet, oggi numero 125 del ranking Atp, sarà la terza testa di serie. A guidare il seeding del torneo veronese, il 29enne argentino Pedro Cachin, esperto terraiolo che vanta un titolo Atp, conquistato esattamente un anno fa sul “rosso” di Gstaad, e 36 finali tra Challenger e ITF, 15 delle quali vinte. Un ritorno a Verona per il nativo di Bell Ville, due anni dopo la finale persa nel 2022. Lo si vedeva spesso assieme a Tomas Martin Etcheverry presso il Tc Padova, dove in qualche fugace tappa satellite si allenavano assieme ad altri guidati da Augustin Tirante. Seconda testa di serie l’olandese Jesper De Jong, capace al Roland Garros di strappare un set al futuro campione Carlos Alcaraz. Quattro i tennisti azzurri presenti nel tabellone principale: Stefano Napolitano, testa di serie numero quattro e protagonista di un ottimo torneo qualche mese fa a Roma, torna a Verona dopo l’eliminazione dello scorso anno ai quarti di finale per mano di David Goffin. Andrea Pellegrino finalista in doppio nella 3^ edizione scaligera 2023 insieme al romagnolo Federico Gaio; Stefano Travaglia, 32enne ascolano capace di spingersi fino alla 60° posizione del ranking e il 26enne Enrico Dalla Valle, attuale numero 249 della classifica Atp. A rendere ancora più avvincente il Challenger scaligero ci saranno poi due tennisti in cerca di riscatto come il serbo Filip Krajinovic, ex 26 del ranking capace di raggiungere cinque finali Atp (la più prestigiosa quella a Parigi-Bercy del 2017, la più recente quella del 2022 al Queen’s persa contro Matteo Berrettini) e il boliviano Hugo Dellien. Non da meno sarà la presenza del bergamasco Samuel Vincent Ruggeri (prima riserva con il ranking 262) che proprio da Verona lo scorso anno ha fatto il “pesante” esordio giustiziando il re degli Open veneti Marco Speronello. Da quella partita che ha dato l’imprimatur al 21enne lombardo, in un anno Ruggeri ha guadagnato oltre 200 posizioni Atp, guadagnandosi sul campo i galloni ed il rispetto degli avversari del circuito, abbandonando definitivamente il ruolo di rookie. Dall’alto dei suoi 2 metri è un avversario temibile al servizio e dritto, un po’ meno solido sul rovescio, ma potrebbe essere un altro dei prossimi talenti italiani, considerata che ha l’anagrafe dei 22 anni dalla sua parte. Osservato speciale anche il bosniaco Nerman Fatic che a fine Maggio, tra una pioggia e l’altra, ha fatto vedere un tennis granitico nell’edizione vicentina. Sotto i riflettori anche il 21enne austriaco Lukas Neumayer, il lituano classe 2004 Vilius Gaubas visto all’opera nel challenger di Vicenza e il 20enne peruviano Gonzalo Bueno. È già possibile acquistare i biglietti per le partite online, sul sito Vivaticket. Durante il torneo sarà inoltre aperta la biglietteria fisica del circolo sportivo.