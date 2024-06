La quinta giornata è nera in B1: Team Benetti e Sec Scaligero cadono entrambe in casa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La quinta giornata di campionato di serie B1 che vede impegnate le compagini veronesi del Benetti At Verona e Sec Scaligero. Giornata nera per entrambe le veronesi. Cadono in casa contro Borgotrebbia e Castiglionese. Ad una sola giornata dal termine della regular per il Benetti che affronterà a Reggio Calabria il fanalino Pharaon per agguantare i play out ed evitare la retrocessione diretta. Per il Sec Scaligero invece mancano ancora due giornate dal termine della regular. Ed è proprio la prossima domenica che le veronesi si giocano tutta la stagione proprio contro una delle dirette concorrenti, le pesaresi del Baratoff. Mentre l’ultima giornata le vedrà contro le piemontesi a casa loro. B1M gir.2 Giornata 5 di 7. Risultati:Perugia-Montecatini 4/2, Pharaon-Torres 2/4, Benetti Vr-Borgotrebbia 2/4. Classifica: Borgotrebbia (Pc) p.12; Viserba (Rn) p.10; Tc Perugia p.8; Torres è Ambiente (Ss) p.6; Montecatini (Pt) 4; Team Benetti At Verona p.2; Tc Pharaon (Rc) 0. Prossima giornata 6^ di 7 Domenica 9/6 ore 10.00: Torres-Perugia, Borgotrebbia-Viserba, Pharaon-Team Benetti. Riposa Montecatini. Il tabellino gara: Team Benetti Vr (V)-Borgotrebbia (B) 2/4. Gabriel Roveri Sidney (V)-Luca Galazzetti (B) 6/3 6/2 1h36m; Nik Razborsek-Andrea Bolla 6/3 6/1 1h40m; Nicolò Pozzani (V)-Gergely Madarasz (B) 0/6 0/6 0h15m; Luca Morbioli (V)-Alessandro Sartori (B) 1/6 0/6; Pozzani e Morbioli (V)-Sartori e Schiavi (B) ND, Razborsek e Roveri (V)-Madarasz e Frigerio (B) 6/2 6/3. Il Tabellino della Gara: Sec Scaligero (V)-Castiglionese (C) 0/4. Camilla Zanolini (V)-Giulia Crescenzi (C) 1/6 0/3 0h 29m; Giorgia Bonanni (V)-Iva Primorac (C) 0/6 3/6 1h06m; Camilla Iannece (V)-Agnese Gentili (C) 3/6 1/6 1h09m; Giorgia Bonanni e Camilla Iannece (C)-Crescenzi e Gentili 0/6 0/6. B1F Gir.2 Giornata 5 di 7. Risultati: Ata Battisti-Bari 4/0, Sec Scaligero-Castiglionese 0/4, Baratoff-Cagliari 0/4. Classifica:Bari p.9; Cagliari e Ata Battisti (Tn) p.7; Castiglionese (Ar) p.4; Beinasco (To) p.3; Baratoff (Ps) p.2; Sec Scaligero (Vr) p.0. Prossima giornata 6^ di 7 Domenica 9/6 ore 10.00: Castiglionese-Battisti, Cagliari-Beinasco e Sec-Baratoff. Riposa: Bari.