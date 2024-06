Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Conclusa la tappa del Kinder Trophy a San Giovanni Lupatoto con 150 ragazzi diretti da Alessandro Caloi e coordinati da Renzo Melegatti e Marco Buratto. I premi fair play sono andati a Camilla Pinza e Roberto Polija Nell’under 9 maschile Alfonso Gabriel De Vito dell’Olimpica Dossobuono con Gianfilippo Loris Sollazzo dello Scaligero. Nell’under 10 Giovanni Milani del Feriole Montecchia con Alfonso Gabriel De Vito. Nell’under 11 Cristiano Margotto dello Scaligero in due set con l’home player Tommaso Fasoli. Nell’under 12 Giacomo Bolin del Palladio ‘98 con Gregorio Buffatti del Pineta 2018. L’under 13 è stato appannaggio di Roberto Polija del Peschiera che ha prevalso sul player del Garda Diego Gallizioli. Nell’under 14 Luca Johannes Marchi dello Scaligero al terzo set con Filippo Fazion del Cerea. Nell’under 16 derby tutto in casa del Cerea Nicolò Residori in due set con Alessandro Marangoni. Nel femminile per le più piccole Aria Faccincani del Sirmione e Miriam Mustata del Real di Castel d’Azzano. Nell’under 10 Matilde Sacchi del Tc Mantova e Camilla Pinza del Mutti & Bartolucci. Nell’under 12 il più partecipato vince Anna Crovari dei Comunali di Vicenza in due set con Emilie Marchi dello Scaligero. Nell’under 14 Ginevra Valentini al terzo set con Anna Pasotto del Bovolone. Nell’under 16 Sofia Castiglioni del Dlf di Legnago in due set con Vittoria Cazzador dell’At Verona.

TORNEI IN CORSO - A Sommacampagna fino al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16 con 107 giocatori diretti da Lorella Carraro e coordinati da Mauro Ceriello. A Villafranca dal fino al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Sono già 183 i partecipanti coordinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano fino al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 146 i giocatori. A Bovolone fino al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 74 players. A Castelnuovo del Garda al 07 Luglio 8° torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 70 ragazzi.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Al Real Tennis di Castel d’Azzano dal 4 al 14 Luglio 1° Trofeo Lexus di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Luglio. A Cerea dal 5 al 16 Luglio torneo di 3^ singolari e doppi maschile e femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. Al Garda dal 5 al 7 Luglio Rodeo di Doppio Maschile, femminile e misto fino ai giocatori 2.6. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. A Sommacampagna torneo di 4^ trofeo Penta Formazione per giocatori e giocatrici, iscrizioni entro le ore 12 del 3 Luglio. Allo Scaligero dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni trofei Autoteam Das Sec. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Luglio. A Bardolino dal 7 al 24 Luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000€. Iscrizioni entro le ore 12 del 5 Luglio fino ai 3.5, categorie successive a discrezione del G.A. All’Olimpica di Dossobuono torneo di 4^ categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Luglio. A Bussolengo dal 13 al 28 Luglio torneo di 3^ maschile e femminile Trofeo Pigo. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/7. A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 Luglio torneo di 3^categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7. La medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/7 fino ai 3.5.