Iniziata la Serie C per 13 squadre veronesi. Tennis veronese numero uno nel Veneto

Iniziata la serie C per 13 squadre veronesi, i risultati della prima giornata. C maschile: Girone 2 Sporting Villabella-Sanguinetto 6-0; Girone 4 Airone Legnaro-San Giovanni Lupatoto 4-2. C femminile:Girone 1 San Giovanni Lupatoto- Villafranca 4-0; Girone 2 Bardolino-Tc Padova B 4-0, Bassano-Cerea 0-4; Girone 3 Tc Padova A-Dossobuono 4-0, At Verona-Real Tennis Vr 4-0; Girone 4 Scaligero-Canottieri Padova 0-4. Si attendono gli incontri di Domenica 12 che inizieranno alle 10 per capire come saranno le dinamiche e le ambizioni dei team veronesi in lizza che è il gruppo più numeroso nel Veneto. Vengono promosse ai play off le prime due di ogni girone. Salve le terze laddove ci siano i gironi da cinque squadre. In quelli da quattro per loro la faccenda si complica perché dovranno disputare i play-out. A Cerea dal 03 oggi fino al 14 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che deve coordinare la bellezza di 178 giovani con la supervisione di Simonetta Boscaro. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. Prossime competizioni indette: Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Allo Scaligero dal 10 al 12 Long Rodeo di tre giorni per giocatori di 3^categoria solo maschile. Sono 68 i giocatori coordinati da Andrea Bonomini con la supervisione di Antonio Donato Boccardi. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 15/3, sono già 120 gli iscritti. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/3. Dirige Adriano Bissoli. Allo Scaligero Rodeo Femminile dal 17 al 19 Marzo per giocatrici di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 15.