A Illasi il torneo di 4^ Categoria è del veterano Oreste Poli della Polisportiva Caselle

A Illasi vince il torneo di 4^ Oreste Poli. Competizione coordinata da Franco Pittondo che ha visto la partecipazione di una quarantina di giocatori. Con quattro vittorie il veterano della Polisportiva Caselle ha messo tutti in fila. L’ultimo a resistergli è stato Aristide Damini dell’Arzignano. Terzi posti per Pierluigi Perantoni del Peschiera e per Daniele Zambelli del Real di Castel d’Azzano.

TORNEI IN CORSO - Allo Scaligero fino al 2 Ottobre c’è il torneo di doppio misto fino ai 2.8, diretto da Andrea Bonomini e Antonio Donato Boccardi. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino al 08 Ottobre torneo di 4^ categoria maschile. Saranno 109 i giocatori agli ordini di Antonio Lopresti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni per le date 6/8 Ottobre per players di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 04/10. A Zevio 7 e 8 Ottobre Prequali Ibi 2024 Tpra dagli Nc fino ai 4.4 singolare maschile e femminile. Per info ed iscrizioni Beppe Parisi 335-7428989. Dal 08 al 18 Ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 06 Ottobre. Al Garda dal 13 al 29 Ottobre Open maschile e femminile fino ai 2.6. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni entro le ore 12 del 11 Ottobre.