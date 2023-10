Concluso al Garda l'Open maschile e femminile da 180 giocatori: finale tutta veronese per le "quote rosa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Garda concluso l’Open maschile e femminile fino ai 2.6. Competizione di singolare con 180 giocatori. Durato 15 giorni e 178 partite dirette da Andrea Toscani. Hanno coordinato la kermesse Jeronimo Soares, Roberto Cossa e Cristiano Vantini. Per il gioco giocato, su tutti Nicholas Scala del Devis di Bologna che in due set ha messo in seconda posizione Michele Comuzzi del Brugnera di Pordenone. Terzi posti per Paolo Boscarini del Villafranca e per Daniel Aleksandar Amarandei under 16 dell’Airone di Padova. Si sono distinti con 3 vittorie gli under 16 del Bardolino Carlo Trebucchi ed il reggiano Cesare Benatti, Filippo Boer dell’Eurosporting Treviso e Matteo Venturini del Villafranca. Nel femminile derby tutto del Bardolino dove Giulia Sophy Stefan ha lasciato l’argento a Maria Sole Savoia. Terze, Sofia Selle del Gherdeina di Bolzano e Giorgia Bonanni dello Scaligero. In evidenza con 3 vittorie Camilla Cuttini del Riva di Trento. Il presidente del sodalizio organizzatore Vittorino Zampini promette un torneo open senza limitazioni, alzandone il livello della competizione.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’At Verona il giorno 11 Novembre all in a day Tpra expert level femminile pre quali Ibi 2024. Per iscrizioni 045-566972. A San Giovanni Lupatoto il 03/12 all in a day torneo di doppio open Fitp maschile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 01 Dicembre.