Al Garda la competizione con 120 players va ad Arturo dell'Eva e ad Emma Repetto

Al Garda erano 120 i giocatori per il torneo maschile e femminile diretto da Mattia Lonardi e Geronimo Soares. Una competizione fino ai giocatori con ranking 3.3. Nel maschile il giocatore di casa Arturo Dell’Eva ha fatto gli onori a tutti. Cinque incontri tutti vinti in due set. L’ultimo con Riccardo Carpene del Raldon si è concluso con un 6/2 6/0. Terzi posti per l’under 16 Giacomo Guarienti e per il veterano Paolo Merighi entrambi dell’At Verona. Nel femminile altra outsider, l’under 16 del San Giovanni Lupatoto Emma Repetto con 4 vittorie le mette in fila tutte. L’ultima a resisterle la favorita del seeding e compagna di allenamenti Camilla Dal Cero. Bronzi per la sorpresa del torneo la Non Classificata Iris Caceffo dell’Area Sport di Peschiera per la bresciana del Carpenedolo Giada Tessadrelli.

TORNEI IN CORSO - A Caprino Veronese continua lo spettacolo con l’Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money con 126 giocatori. Semifinali dove Marco Speronello fresco del titolo Veneto, affronta nella mattinata l’ultimo quarto di gioco con Gabriele Maria Piano, che lo ha visto in azione Domenica contro l’Eurosporting di Treviso nella B2. In caso di vittoria Speronello alle 18.30 se la dovrà vedere con il 2.3 Federico Marchetti del Sassuolo. L’altra semifinale maschile vedrà in campo alle 17.30 Alessandro Ragazzi patavino con tessera del Levico e Alexander Binda con tessera Leccese del Galatina. Nel femminile alle 16.00 finale tutta in famiglia con il derbyssimo sardo Dessolis, che vedrà la favorita Barbara tds 1 contro Marcella tds numero 3. Entrambe nella giornata di ieri hanno liquidato le neo campionesse venete Francesca ed Elena Covi. Al Tc Raldon fino al 18 Giugno c’è il 4^ Categoria maschile Trofeo F.lli Compri. A San Giovanni Lupatoto fino al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni con 150 ragazzi. Fino al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile con 134 players. A Villa Bartolomea fino al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sommacampagna dal 20 al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/6. A Villafranca dal 20 Giugno al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Iscrizioni entro le 12 del 18/6 fino ai 3.5 gli altri a scaglioni successivi determinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano dal 26 Giugno al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 24 Giugno. A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Giugno. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.