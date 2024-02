Dopo i Campionati Italiani, Europei e Mondiali giovanili sono a portata di mano per la squadra tuffi della Fondazione Bentegodi

La squadra di tuffi della Bentegodi protagonista anche ai Campionati Italiani di categoria che si sono svolti a Bolzano.

L’obiettivo era guadagnare posizioni di podio, ma anche realizzare punteggi che accreditassero per appuntamenti ancora più importanti, come i campionati europei del luglio prossimo, in Polonia, i mondiali giovanili e gli italiani assoluti. Obiettivi centrati in pieno.

Clamoroso il risultato delle "solita" Cecilia Bragantini che nel trampolino da un metro ha letteralmente sbriciolato il punteggio minimo per gli europei, fissato in 338, con una performance che le ha fatto attribuire ben 356 punti, ma superando anche quello valido per i mondiali, di 345.

Con questo risultato Cecilia si è classificata terza ma soprattutto è entrata nella rosa delle selezionabili per la squadra azzurra, nella sua specialità.

Inizialmente con meno slancio, ma con una ripresa eccezionale, la sua prova nel trampolino da tre metri: una serie finale di quattro tuffi perfetti l’ha riscattata al punto de farle attribuire la medaglia di bronzo, anche dall’altezza maggiore.

Il cammino per i mondiali, che si terranno il prossimo novembre a Rio de Janeiro, è comunque ancora lungo, la sua posizione nelle convocabili in nazionale, anche in altre competizioni, è ormai fuori discussione.

Per quanto riguarda Anna Fainello, l'altra Juniores bentegodina in gara, l'obiettivo per lei era riuscire a fare un punteggio valido per gli assoluti.

Il risultato è arrivato anche per lei e ora può guardare alle prossime gare di Coppa Parigi, assoluti invernali e assoluti estivi. Sesto posto, il suo piazzamento nella classifica finale della competizione di Bolzano.

In virtù dei risultati delle due tuffatrici, la squadra della Bentegodi si è classificata al secondo posto dietro le Fiamme Oro Roma, per quanto riguarda la categoria juniores femminile.

«Sono felicissimo perché è il risultato di un lavoro enorme, condotto tutti insieme – ha commentato il coach Ricky Giacometti -. Ringrazio la Bentegodi per avere sempre sostenuto gli sforzi organizzativi e le trasferte impegnative, ma ringrazio anche la società Bolzano Nuoto che ci ha ospitati, consentendoci di poterci allenare in una piscina adeguata ai programmi tecnici».