Falconeri Verona salvezza col brivido. In A1 di tennis vincono in casa con le genovesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È stata un’impresa commenta la capitana Giulia Meruzzi, “solo noi ci credevamo”. Perdere all’andata 3-1 in casa loro a Genova, serviva un’impresa per passare il turno. Un cappotto in casa non era proprio pronosticabile, considerando che la loro corazzata era stata allestita per vincere addirittura lo scudetto. Allora ci siamo rimboccate le maniche lottando punto su punto, gioco su gioco, set su set ed infine siamo arrivate al grande momento. Sulla parità 3-1, dei play out siamo dovute ricorrere alla partita di doppio di spareggio. Qui ripetere una gara, sì già vinta in precedenza, lo stesso doppio era stato vinto per 6/4 6/3 da Aurora Zantedeschi e Angelica Moratelli, andava fuori dagli schemi, ma soprattutto diventava logorante, visto l’impegno dell’intera giornata. Alle 20 quindi andava in scena l’ultimo atto che valeva la salvezza. Duo scaligero confermato e lo stesso per le genovesi con Lucia Bronzetti e Denise Valente pronte a riprendersi la rivincita. Un 6/4 per le liguri faceva capire che per loro quella era la strada giusta. Ma nel secondo set l’esperienza della Moratelli e la freschezza della Zantedeschi, nonostante il precario equilibrio dell’incontro, secondo set giocato sul filo del tie-break, rimandava l’esito a quello successivo. Sfibrante il terzo set oramai diventato internazionale con il long tie-break che sospingeva le scaligere fino al 10° punto, distaccando le ospiti di 4 e braccia levate al cielo alle 21.49. Un incontro iniziato alle 10 del mattino e concluso alle 10 di sera.