Fabio Fognini inaugurerà gli Internazionali di tennis Città di Verona

Sarà Fabio Fognini ad inaugurare gli Internazionali di tennis Città di Verona, in programma dal 23 al 30 luglio 2023. L’azzurro parteciperà ad un incontro-esibizione per lanciare la terza edizione del Challenge Atp 100 che si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Scaligero di viale Colombo, 6. Fognini sarà opposto nella serata-esibizione di sabato 22 luglio, a partire dalle 21, a Viktor Galovic, attuale direttore del torneo che è stato nei primi 150 al mondo ed ha vinto con la Croazia la Coppa Davis. «È un grande onore ospitare Fognini agli Internazionali di Verona - ha detto Galovic - in passato mi ero allenato con lui quattro o cinque volte. È uno dei giocatori più talentuosi del circuito. Sarà una grande serata per gli appassionati veronesi ospitati sulle tribune dello Scaligero. Sarà un evento per tutta la città».

«Non vedo l’ora di giocare...»

Ed eccolo il testimonial speciale del Challenge Atp 100 di Verona. Fabio Fognini che in carriera ha disputato ben 19 finali in singolare e ha conquistato finora 9 titoli, dei quali 8 su terra rossa, superficie sulla quale si è specializzato; nel doppio, invece, le finali sono state 13, tra le quali 5 vittorie, in coppia con Simone Bolelli. Indimenticabile la sua vittoria nel Masters 1000 di Monte Carlo 2019, unico successo italiano nel Principato nell'era Open. Fabio Fognini è stato il protagonista di diversi altri record: innanzitutto ha battuto per ben 13 volte un avversario della top 10 del miglior ranking. La prima di queste vittorie è stata agli Internazionali d’Italia del 2017, durante i quali ha battuto Andy Murray che in quel momento era addirittura al primo posto. Poi ha battuto un altro grande del tennis, ossia Rafael Nadal, in ben 3 occasioni nel 2015, in semifinale a Rio de Janeiro, nei quarti a Barcellona e al terzo turno degli US Open: in queste partite ha raggiunto, tra l’altro, altri due record, perché ha battuto il campione spagnolo per ben due volte di fila e poi per aver rimontato due set a zero, un’impresa che prima di lui è riuscito a compiere solo Roger Federer.

«Come sapete a Parigi mi sono fatto male e sono cambiati gli obiettivi - ha detto Fognini -, quindi Verona sarà un test importante. So che la VK Events vuole proporre un 250 Atp in Arena in un prossimo futuro, sarebbe bello parteciparvi. Sono carico e spero di visitare la vostra città. L’ultima volta che giocai a Verona fu tanto tempo fa nella Coppa Borotra».