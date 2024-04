Esordio Amaro nella prima di serie B1 per le veronesi: Benetti sfiora il pari, Sec Scaligero no

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Due sconfitte per le squadra veronesi al loro debutto nel campionato nazionale di B1. Sec Ct Scaligero con il Tc Cagliari 0-4 mentre il Benetti At Verona cede solo per un paio di palline ai sardi del Torres è Ambiente. Inizia facile lo sloveno Nik Razborsek che in meno di un’ora con Riccardo Balzerani porta a casa il punto per il Benetti. Recupera il punto dell’incontro Matteo Mura con un 6/1 6/4 contro Gabriel Roveri Sidney troppo falloso e non sempre in controllo del gioco. Tant’è che soltanto verso la fine dell’incontro è riuscito a fare meno falli e a trovare continuità di gioco. Stessa dinamica per il debutto in serie B per il gioiellino di casa Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic che ha sì fatto una bella prova, ma l’emozione ha preso il sopravvento, specie nel primo set. Di fronte nonostante di classifica inferiore aveva Andrea Cherchi col quale concludeva l’incontro per 2/6 3/6. Nulla ha potuto nemmeno Nicolò Pozzani contro lo spagnolo Alberto Barroso Campos che ha rimediato 6/1 6/0. Pausa per rifocillarsi ed incontro a favore dei sardi che conducevano 3-1. Parola ai doppi dove il duo di casa Nicolò Pozzani e Luca Morbioli riducevano lo svantaggio facendo intravvedere la possibilità di un pareggio. La palla passava al doppio più forte che vedeva Razbosek-Roveri Sidney opposti a Barroso Campos-Balzerani. Primo set in favore dei padroni di casa al tie-break, rimonta degli ospiti e parola al long tie-break dove il cambio campo sul 6-6 faceva ben sperare il tifo di Viale Colonnello Galliano. Incontro sul filo dell’equilibrio, dove una palla al limite lasciata dallo sloveno veniva giudicata buona facendo andare gli ospiti in vantaggio che portavano i primi in Sardegna. Tabellino Sec Ct Sc aligero Verona-Tc Cagliari Camilla Zanolini (Vr)-Gabriela Vianna Ce 1/6 3/6; Sveva Zerpelloni (Vr)-Barbara Dessolis 2/6 4/6; Giorgia Bonanni (Vr)-Elena Christofi 6/1 6/1; Zanolini-Zerpelloni vs Vianna Ce-Dessolis 2/6 1/6. Il commento del presidente del Sec Scaligero Andrea Bonomini. “Abbiamo un calendario abbastanza favorevole, nel senso che abbiamo da subito i primi incontri tosti con squadre attrezzate anche per la promozione, e lo si è visto già da oggi. Questo è favorevole anche per le giocatrici che capiscono da subito che la serie B1 è diversa da quella dello scorso anno, dove la promozione è arrivata piuttosto agevole”.