A Dossobuono nel memorial Brunelli e Bacciga vincono Marco Speronello e Nicole Iosio

All’Olimpica di Dossobuono l’ Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga è di Speronello e Iosio. Erano 157 i players diretti da Morgan Carli che ha assegnato il 109° successo al trevigiano Marco Speronello. Nel femminile la trevigiana Nicole Iosio. Il 2.1 Marco Speronello con tessera del Bassano con il 2.2 pavese Riccardo Mascarini ha intascato il premio di 700 euro. Sono bastati due set conclusi con un doppio 6/2 per aggiudicarsi il price money. Terzi posti per il 2.2 Francesco Ferrari con tessera laziale che ha sgraffignato a Speronello 5 games, e per il numero 2 del seeding del Voghera Giulio Colacioppo. Ha iniziato a calcare il draw di seconda categoria il gioiellino dell’At Verona l’under 14 Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic che ha saggiato dopo due positivi la racchetta di Ronzio. Tre vittorie per l’under 18 dei Comunali di Vicenza Tommaso Stimamiglio e due ottime prove per i 3.2 Alberto Mario Battaglia under 16 del Bassano e per il coetaneo trentino del Pergine Alessio Pintarelli. Nel femminile il price money di 378 euro è andato alla giocatrice del Park di Villorba Nicole Iosio 2.5 che ha avuto la resistenza della giocatrice di casa 2.5 Gloria Stuani soltanto nel primo set, concluso a favore della winner per 7/5. Il secondo è volato con un 6/1. Un po’ provata la giocatrice di casa nella finale, dove ha opposto un buon gioco soltanto nel primo set. D’altronde per approdare in finale ha dovuto disputare il derby veronese con Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic, concluso dopo oltre due ore di gran bel gioco, nemmeno a dirlo al terzo set. L’altro bronzo è andato alla 2.8 trevigiana Vittoria Zorzi con tessera dei Comunali di Vicenza che ha affrontato la winner dopo 3 vittorie, e con una prestazione uguale alla finalista.

TORNEI IN CORSO - Fino al 27 Agosto a Sommacampagna c’è l’Antica Fiera torneo Open maschile Trofeo Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello sono alle prese con 166 players. Fino al 26 Agosto Costermano sul Garda torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 76 giocatori e cabina di regia tutta rosa con Gaspari e Della Toffola.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Valeggio sul Mincio 1° Torneo Open dal 24/8 al 3/9 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/8. All’At Pineta dal 25 al 27 Agosto si terranno le qualificazioni ai Campionati Italiani under 11 femminili. Al Tennis Raldon dal 25/8 al 5/9 torneo di 3^ Categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 23/8. A Cerea dal 25/8 al 04/9 torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 23 Agosto. All’At Verona torneo giovanile Sanity System dal 26/8 al 03/9 per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 24/8. Allo Scaligero dal 29/8 al 05/9 Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 27/8. Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini dal 2 al 10 Settembre Trofeo Pigo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.