A Dossobuono conclusa la tappa di Doppio Tpra valida per il circuito veneto Road to Rome

A Dossobuono presso l’Olimpica, dal 13 al 15 Gennaio, si è svolta la prima tappa veronese del circuito invernale Tpra veneto di doppio. Nel maschile erano 26 le coppie al via. Dieci nel maschile, 8 nel femminile e 8 nel misto, tutte dirette da Morgan Carli.

Nel draw azzurro spiccavano su tutti i modenesi Roberto Guicciardi e Roberto Vincenzi, che hanno vinto in due set sulla coppia veneziana Carlo Cavalli e Giorgio Pastorello, detentori del titolo. Terzi posti per la coppia di casa Marco Dusi e Gianandrea Terrabuio e per Federico Riva e Luca Dal Balcon del Creazzo.

Nel femminile Righi e Mantovani si sono imposte sulla coppia Bellato R. e Bellato E. Terze classificate Antonini-Chiecchi e Trivellato-Grasselli.

Nel misto Dal Balcon-Sontacchi si sono imposti sul duo Busti-Feriotti. Bronzi per Grasselli-Cavalli e per Pagani-Pozzi.

Al Garda fino al 28 Gennaio, in via Turisendo dei Turisendi, si terrà il torneo di 3a categoria maschile e femminile. Sono 155 i tennisti in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Roberto Cossa. Hanno già guadagnato il pass per il main draw: Mario Madella, Enrico Bonizzato, Cristiano Ferrarini, Mattia Turetti, Thomas Teisseri, Riccardo Manzato, Marco Massaro, Andrea Cugola, Francesco Bruna e Francesco Zanetti.

A San Giovanni Lupatoto il torneo Fit Open di doppio maschile e misto, dove potranno parteciparvi tutte le categorie al maschile e femminile. La data è quella del 22 gennaio e si svolgerà tutto nel medesimo giorno. Iscrizioni entro le ore 12 del 20.

All’At Verona Rodeo Open lungo, dal 3 al 5 febbraio maschile e femminile, il Trofeo Caffè Pellini. Santiago Nestor Messora accetta le iscrizioni per draw azzurro da 48 e rosa con 14 tenniste, entro le ore 12 del mercoledì 1 febbraio.