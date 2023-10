Domenica inizia il campionato di A1 femminile che vede al via la Falconeri At Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Domenica alle 10 inizia il campionato di A1 della Falconeri At Verona. Il massimo campionato di tennis femminile. Sono 8 le squadre a contendersi il tricolore divise i due gironi da quattro. Nel girone 1: Beinasco (To), Ct Palermo , Tc Parioli Roma e le veronesi della Falconeri. Il team capitanato da Giulia Meruzzi è composto da: Valentini Grammatikopoulou greca 26 anni 1.8 classifica italiana, attuale ranking mondiale 237 con 32 gare vinte e 27 perse nel circuito professionistico maggiore. Lesley Pattinama Kerkhove 1.8 olandese 31 anni 1.8 ranking wta 227 con un bilancio del 2023 di 36 vittorie e 22 sconfitte. Angelica Raggi ternana 24 anni 2.1 wta 984 con un balance internazionale 11/7 e nazionale 5/2. Angelica Moratelli 29 anni trentina ma vivaio atv 2.1 ranking nel singolo 527 wta nel doppio n°96 con 29/15 poche le gare nazionali giocate nel 2023. Eva Guerrero Alvarez Spagna 2.1 24 anni 2.1 classifica italiana e 421 wta con 17 gare vinte e 12 perse. Linda Canteri 3.3 veronese poche gare disputate nel corso del 2023. Il campionato a squadre prevede 3 incontri di singolo ed un doppio, con inizio in contemporanea alle ore 10.00. Andamento e risultati consultabili sul siteo della Fitp nei live scores. Nell’altro girone il n°2 ci sono Argos Tc Padova, Kiku Rungg Bolzano sudtirol, Tc Italia di Forte dei Marmi e Società Canottieri Casale Monferrato. Le prime due squadre di ogni girone disputeranno le finals scudetto, le altre i play out. Il calendario della Falconeri vede da subito la trasferta Domenica 8 con le torinesi di Beinasco tra le quali spiccano le italiane Giulia Laura Gatto Monticone e Federica di Sarra. Domenica 15 esordio casalingo contro il Ct Palermo di Giorgia Pedone e Federica Bilardo. Domenica 22 Falconeri ospita in viale Colonnello Galliano le romane del Parioli con Martina Di Giuseppe, Mandy Minella e Francesca Gandolfi. Domenica 29 girone di ritorno dove le torinesi del Beinasco saranno ospitate dalle veronesi. Il 12 Novembre sarà la Falconeri ad andare in trinacria. Il 19 altra trasferta, saranno le vacanze romane a recitare la sorte per il team dell’Associazione Tennis Verona. La capitana Meruzzi vuole da subito smuovere la classifica, per non essere costretta a ricorrere ai doppi cardiopalma della precedente stagione. Il presidente Alfonso Sonato spera in un’agevole campionato che tenda alla salvezza, e perché no anche anche alle finals. Dalla federtennis i commenti sulla Falconeri sono lusinghieri, ma solo il campo sarà l’oracolo più fedele. Contiamo nel tifo casalingo dei nostri supporters e magari anche su quello dei veronesi in trasferta.