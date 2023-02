Sarà il giocatore del Ct Scaligero il giocatore numero uno del seeding di Rovereto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Rovereto è iniziato il Challenger Atp. Verso le 20 di Sabato il supervisor Riccardo Ragazzini ha diramato orari di gioco ma soprattutto, dopo l’appello il sign in, i tabelloni. Le qualificazioni hanno preso il via alle ore 10 di domenica 19 febbraio, poi il tabellone principale inizierà i suoi primi incontri lunedì. C’è anche il doppio che vedrà in campo le coppie dalla giornata di martedì.

Sarà proprio il giocatore del Ct Scaligero, l’austriaco Jurij Rodionov, il giocatore numero uno: il suo ranking 131 lo pone in cima alla lista. Molti i contendenti ad iniziare dal numero due lo svizzero Dominic Stricker, già agli ottavi due italiani perché sicuramente passeranno il turno essendo nei sedicesimi contrapposti in due derby. Giulio Zeppieri con Giamarco Ferrari e Matteo Gigante con Marcello Serafini due compagni di club freschi di tricolore.

All’At Verona secondo Rodeo Pellini Caffè per giocatori di 3^ categoria. Con i 4 campi a disposizione erano 64 i tennisti a disposizione di Giulia Meruzzi e la supervisione di Nicola Righetti. Prossimi tornei: Il 25 e 26 Febbraio allo Sporting Club di Via Corsini a Verona Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio. A Cerea dal 3 al 14 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 1/3. All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 Marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 Marzo.