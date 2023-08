A Costermano sul Garda vincono Anna Franchini dell'At Verona e Zanetti del Garda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Costermano sul Garda concluso il torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Nel draw azzurro vince Francesco Zanetti in quello rosa Anna Franchini. Competizione supervisionata da Elisa della Toffola con 76 giocatori. Francesco Zanetti favorito del seeding non ha smentito le aspettative. Con 4 vittorie il giocatore del Garda è arrivato al traguardo. Dietro di lui Giuseppe Repetto dello Zevio. Terzi posti per Giovanni Chincarini dell’At Pineta e per Michele Gatto compagno di club del winner. Awards per il laziale 4.2 Alessandro Sabucci con 3 vittorie e per i 4.4 Dino Buttura sempre del Garda e per Nicolas Rosati dell’Azzurra di Nogarole Rocca entrambi di meritare il top della categoria. Nel femminile la giocatrice dell’At Verona Anna Franchini con 3 vittorie si è piazzata davanti a tutte. L’ultima a resisterle Valentina Bonadomane del Garda. Terze Alicia Consolini del Bardolino e Annette Lenz del Bolzano.

TORNEI IN CORSO - All’At Pineta sono 84 i giovani under 11 che si stanno contendendo il tricolore under 11. Competizione supervisionata da Enrico Dal Monte. Fino al 3/9 a Valeggio sul Mincio 1°Torneo Open femminile con 28 giocatrici in gara. Fino al 5/9 al Tennis Raldon torneo di 3^ Categoria maschile e femminile con 93 iscritti supervisionati da Morgan Carli. Fino al 04/9 a Cerea torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro gestisce le esigenze degli 89 giocatori iscritti. Fino al 03/9 All’At Verona torneo giovanile Sanity System per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi con 81 giovani. Fino al 05/9 allo Scaligero Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi con 80 players.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini dal 2 al 10 Settembre Trofeo Pigo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. A Castel D’Azzano dal 7 al 17 Settembre Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/9. A Bussolengo dal 8 al 10 Settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/9. A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/9. A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre.