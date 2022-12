I risultati in Coppa Veneto delle squadre veronesi. Nella serie maggiore comanda il Sanguinetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Dopo la 4^ giornata di Coppa Veneto penultima giornata di regular, questa la situazione dei team veronesi.

Nel Gruppo A maschile Sanguinetto A a pieni punti, seguono Trebaseleghe ed Eurosporting p.4, Sanguinetto B p.2, Sandrigo 0. Formazioni composte in foto da: Lorenzo Bortolazzi, Davide Bigardi, Alessandro Maria Cibin, Edoardo Ballottari e Pietro Zuliani.

Nel Gruppo B maschile Gir. 4 c’è il Cerea che conduce assieme al Monselice A con punti 6, seguono a due punti Barchessa e Castelfranco a zero il Caldiero.

Nel gruppo C maschile nel girone 2 ben quattro le veronesi in lizza che occupano le seguenti posizioni: Pol. Caselle p.8, At Verona p.4, Minerbe e Poiano B p.2, Mirano 0.

Nel Girone 4: Tc Bergantino (Ro) p.8, Poiano A e Lendinara p.6, Azzurra Nogarole Rocca e Castelfranco B p.2, Tennis Villa 0. Girone 5: Barchessa Casale Sul Sile p.8, Scaligero p.6, Sanguinetto e Cerea p.4, Salgareda p.2, Valdagno 0.

Nel gruppo C femminile Gir.1: Noventa Vicentina p.8, Scaligero ed Eurosporting B Treviso p.6, At Verona e Poiano p.2, Motta di Livenza p.0.

Nel Gruppo D maschile: Valdagno ed Arquà Polesine p.4, Salgareda p.2, At Verona -2.