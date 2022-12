Ben 17 i team veronesi impegnati nella Coppa Veneto della Fit

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La 5^ giornata della regular season di Coppa Veneto, per la maggior parte dei 17 team veronesi questa era l’ultima. Prossima fase di questo campionato invernale organizzato dal Comitato Regionale Veneto della Fit, inizierà a Gennaio 2023 e precisamente il 21 ed il 22 prima giornata con draw ad eliminazione diretta. Nel Gruppo A maschile Sanguinetto A p.8, Eurosporting (Tv) p.6, Trebaseleghe p.4, Sanguinetto B p.2, Sandrigo 0. Nel Gruppo B maschile Gir. 4 Monselice A p.8, Cerea p.6, Barchessa p.4, Castelfranco p.2, Caldiero p.0. Nel gruppo C maschile Girone 2: Pol. Caselle e Poiano B p.6, At Verona p.4, Minerbe e Mirano p.2. Nel Girone 4: Tc Bergantino (Ro) p.10, Lendinara p.8, Poiano A p.6, Azzurra Nogarole Rocca p.4, Castelfranco B p.2, Tennis Villa 0. Girone 5: Barchessa Casale Sul Sile p.10, Scaligero e Sanguinetto p.6, Cerea p.4, Valdagno e Salgareda p.2. Nel gruppo C femminile Gir.1: Scaligero e Noventa Vicentina p.8, Eurosporting B Treviso p.6, At Verona e Poiano p.4, Motta di Livenza p.0. Nel Gruppo D maschile: ed Arquà Polesine p.10, Valdagno p.6, Salgareda p.4, At Verona -2.