La Coppa Giulietta e Romeo scalda i motori: aperte le iscrizioni

Con il nuovo anno sono state aperte le iscrizioni alla Coppa Giulietta e Romeo 2023, il primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche in programma il 3 e 4 febbraio tra Bardolino e Verona.

La possibilità di perfezionare la domanda d’iscrizione alla gara, organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport, resterà aperta fino al prossimo 30 gennaio.

Le modalità d’iscrizione tornano alla normalità dopo le due edizioni segnate dall’emergenza Covid. Innanzitutto è necessario effettuare la preiscrizione nell’area riservata del sito acisport.it, dopodiché andrà compilata l’integrazione all’iscrizione disponibile come form digitale su coppagiuliettaeromeo.it/iscrizioni. Il form è differenziato per le auto storiche e per le vetture moderne, ammesse al seguito in un massimo di 35 unità.

In entrambi i casi sarà obbligatorio allegare la contabile del bonifico e la prima pagina dell’HTP. Sarà inoltre introdotta, a partire da questa stagione, la “Scheda di identità dell’equipaggio”: ogni conduttore dovrà fornire due foto tessere recenti per ciascun membro dell’equipaggio.

L’evento, come detto, si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Venerdì saranno di scena le verifiche sportive e tecniche a Bardolino in una nuova location dove sarà allestita anche la direzione di gara e il centro accrediti stampa. Sabato la partenza da lungolago Lenotti, a Bardolino, dalle ore 8.30. I concorrenti affronteranno un percorso molto bello e selettivo, ripreso dall’edizione 2022, con passaggio anche nel centro storico di Verona.

Pausa di metà giornata con pranzo in località Paroletto a Fumane, e arrivo nuovamente a Bardolino dalle 15.45. La cerimonia di premiazione tornerà ad essere tradizionale, quindi in presenza con apericena finale sempre nella nuova location della direzione gara che sarà rivelata a breve.

Confermato anche per questa edizione il CAT Crono Ability Test nei pressi del campeggio comunale venerdì dalle 14 alle 18. Qui tutti i concorrenti potranno sfruttare una sessione di allenamento libero sui pressostati, ovvero i tubi di rilevamento che saranno l’anima della sfida agonistica.