Concluso a Valeggio il 1° Open femminile: vittoria di Gloria Stuani del Dossobuono

A Valeggio sul Mincio concluso 1°Torneo Open femminile diretto da Enid Cordioli con la supervisione di Alessandro Sganzerla e 28 giocatrici. Davanti a tutte Gloria Stuani dell’Olimpica Dossobuono che in finale mette al secondo posto Chiara Albiero vicentina con tessera della Canottieri Padova. Terze, Laura Visintini brianzola del Tc Bellusco e per Carolina De Poli del Padova Est.

TORNEI IN CORSO - Fino al 5/9 al Tennis Raldon torneo di 3^ Categoria maschile e femminile con 93 iscritti supervisionati da Morgan Carli. Fino al 05/9 allo Scaligero Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi con 80 players. Fino al 10 Settembre a Villafranca circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Sono 93 i giovani coordinati da Renzo Melegatti. Fino al 16/9 Al Tc Garda torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Castel D’Azzano dal 7 al 17 Settembre Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/9. A Bussolengo dal 8 al 10 Settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/9. A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/9. A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre. A Illasi dal 15 al 26/9 torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le 12 del 13/9. A Malcesine dal 15 al 24/9 a Malcesine memorial Silvio Benamati competizione di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/9. A Bussolengo dal 22 al 24/9 long rodeo maschile e femminile per players di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/9.