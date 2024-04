Concluso a Bovolone il torneo giovanile con 235 giovani dai 10 ai 16 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Bovolone concluso il torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 235 giocatori coordinati da Matteo Compri e Simone Franchi. Nell’under 10 Tommaso Pamato dello Schio con il giocatore di casa Niccolò Donà. Nell’under 12 Pietro Trettene del Villafranca con Lorenzo Emanuel Burato mantovano del Guidizzolo, terzo posto per il mantovano Riccardo Giovannini della Canottieri Mincio. Nell’under 14 con ben 73 players il seeding è stato vinto da Luca Johannes Marchi in due set sul pari classifica Giovanni Sergio Ottinetti entrambi dello Scaligero. Terzi posti per Raffaele Faccioli del Villafranca e per Filippo Fazion del Cerea. Nell’under 16 c’è Sebastiano Pozzani del Garda Calcio che con un doppio 6/3 mette al secondo posto il modenese del carpi Riccardo Vecchi. Bronzi per Alessandro Marangonidel Cerea e Giacomo Guarienti dell’At Verona. Nel femminile Yara Charmiti del Ct Vicenza con Amanda Zambon del Palladio di Vicenza. Nell’under 12 davanti a tutte Anna Crovari dei Comunali di Vicenza con Mia Boskovic del Tc Mantova. Terze, Emilie Marchi dello Scaligero e Martina Devoto del San Giovanni Lupatoto. Nell’under 14 vince Ginevra Valentini del San Giovanni sulla finalista Domitilla Patrizia Pizzi del Bonacossa Milano, terze Sofia Anna Ferrari del Carpi e Margherita Beozzo del Cerea. L’under 16 è di Margherita Busi del Green Garden di Mestre seguita da Elisa Valente dell’Arzignano. Tornei con iscrizioni aperte: A Verona presso la bocciofila San Michele Dinova in Via Fedeli Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Aprile. A Castel d’Azzano dal 11 al 21 Aprile presso il Real Tennis Trofeo Autotorino per giovani dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Aprile. A Bovolone dal 12 al 14 Aprile 1° Torneo Rosso Primavera maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 10 Aprile. A Sanguinetto dal 25/4 al 7/5 torneo maschile fino ai 2.6 con 1.000€ di prize money. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Aprile fino ai 2.8. A Castel d’Azzano dal 26/4 al 05 Maggio torneo per giocatori 4^ categoria, maschile e femminile Trofeo Debattisti impianti. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/4.