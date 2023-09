Conclusi con successo i campionati italiani Italgas con 126 presenze in via Camuzzoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Tennis Pineta 2018 conclusi i campionati italiani Italgas under 11 femminili. Grande soddisfazione per il tecnico federale Marco Girardini per la scelta della sede e del settore femminile affidatogli con occhio vigile dalla federazione. Soddisfazione anche per il delegato Roberto Bagliardini per la scelta ricaduta dal nazionale su Verona tra le 14 società d’Italia organizzatrici. Competizione supervisionata dal vicentino Enrico Dal Monte impegnato assieme a Girardini fin dal 25 Agosto con le qualificazioni da 34 giocatrici e per la manifestazione principale fino al 3 Settembre. Sono state quindi 126 le presenze sui campi veronesi di Via Camuzzoni. Sul podio Giulia Luchetti 4.1 che mette al secondo posto la 3.3 Nicole Scarpino. Partita dalle qualificazioni la winner ha vinto tutti e 7 gli incontri senza perdere nemmeno un set. Questo anche nella finale contro la più quotata milanese. E’ tesserata con una società di Pistoia, ma per motivi familiari si allena presso la capitale slovacca di Bratislava. Terzi posti per Giorgia Lanza del Cervo d’Imperia e per la player napoletana Anna Polito di Torre del Greco. Nel doppio sono andate a segno le numero due del seeding l’abruzzese Ludovica Baroni e la siciliana Olivia Serena Conticello che con 6/3 7/5 si sono aggiudicate l’ultima gara contro Giorgia Lanza e Nicole Scarpino.

TORNEI IN CORSO - Fino al 10 Settembre a Villafranca circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Sono 93 i giovani coordinati da Renzo Melegatti. Fino al 16/9 Al Tc Garda torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Castel D’Azzano dal 7 al 17 Settembre Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/9. A Bussolengo dal 8 al 10 Settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/9. A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/9. A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre. A Illasi dal 15 al 26/9 torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le 12 del 13/9. A Malcesine dal 15 al 24/9 a Malcesine memorial Silvio Benamati competizione di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/9. A Bussolengo dal 22 al 24/9 long rodeo maschile e femminile per players di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/9.