Si avvicina l'ora del grande tennis al Circolo Scaligero: arriva il Challenger ATP 100

È stata presentata la terza edizione del Challenger Atp 100 di Verona che si terrà al Circolo Tennis Scaligero dal 23 al 30 luglio e che verrà anticipata da un "aperitivo" di prestigio, con l'esibizione fissata per sabato 22 luglio del direttore del torneo Viktor Galovic con Fabio Fognini.

Al tavolo di presentazione Carlo Piccoli, Viktor Galovic, il sindaco di Verona con delega allo sport Damiano Tommasi, il presidente dello Scaligero Andrea Bonomini e l’addetto stampa dell’evento Gianluca Tavellin.

Ancora bocche cucite sulle wild cards, soprattutto quelle destinate dalla Federtennis italiana del Ct Filippo Volandri. Quelle del club, sia nel singolo che nel doppio, sono ancora top secret, nonché quelle delle qualificazioni. Main draw da 32 con 6 giocatori qualificati, 3 le wild cards e 2 gli ammessi dell’ultima ora provenienti da altri tornei importanti. Saranno quindi 21 i titolari.

Salvo rinunce dell’ultima ora, sono dati in arrivo: il belga David Goffin (123 Atp) testa di serie n°1, la numero 2 sarà il francese Benoit Paire (147) a seguire Francesco Passaro (148), l’austriaco Dennis Novak, l’argentino Camilo Ugo Carabelli (174), l’australiano Marc Polmans (176), gli argentini Genaro Alberto Olivieri (179), Nicolas Kicker (186) e Mariano Navone (191), l’ucraino Vitality Sachko (190), il francese Titouan Droguet (205), l’argentino molto conosciuto Federico Delbonis (207), il belga Rafael Collignon (214), Federico Gaio (222), l’indiano Sumit Nagal (225), il dominicano Nik Hardt (226), il bielorusso Nerman Fatic (228), l’italo argentino Luciano Darderi (229), il tricolore Edoardo Lavagno (230), l’argentino Marco Trungelliti (236) e a chiudere Andrea Pellegrino (242).

A parte il compenso, che se ben si guarda, per il continuo andirivieni per il mondo di questi veri globe trotters, è poco quello che rimane effettivamente nelle loro tasche, quello attrae maggiormente più sono i punti Atp: i 100 in palio di questo torneo, consentirebbero di poter guadagnare parecchie posizioni in classifica.

I vantaggi di essere tra i top 100, sono per primi i contratti pubblicitari, poi non essere sempre costretti a partire dalle qualificazioni, ed entrare direttamente nel tabellone principale, come nel caso dei 21 di Verona.

In caso di assenze tra i 21 titolari sono pronti a prendere la poltrona, gli argentini Roman Burruchaga (247) e Francisco Comesana (248), fresco vincitore dell’Atp Fl Service di Vicenza. A seguire l’italico Gianluca Mager (251) ed il brasiliano Matheus Pucinelli de Almeida (253). Di seguito i 20 giocatori che dovranno guadagnarsi i sei posti nel main draw. Ovviamente se non si liberano i posti, i predetti dovranno passare per il purgatorio delle qualificazioni. Ecco confermato l’ambito ranking. Guido Andreozzi (255/ARG), Lukas Neumayer (269/AUT), Daniel Michalski (270/POL), Max Houkes (284/NED), Valentin Vacherot (294/MON), Valentin Royer (295/FRA), Chun Hsin Tseng (305/TPE), Henri Squire (311/GER), Mathias Bourgue (315/FRA), Peter Gojowczyk (319/GER), Alexander Weis (321/ITA), Pol Martín Tiffon (332/ESP), Francesco Forti (333/ITA), Carlos Taberner (355/ESP), Alex Martí Pujolras (373/ESP), Stefano Napolitano (390/ITA), Akira Santillan (402/AUS) e Daniel Dutra Silva (415/BRA).

«Eventi come questi portano in alto il nome di Verona e regalano momenti unici di aggregazione. Il livello del torneo si alza ulteriormente e prenderanno parte nomi dal calibro internazionale. Ad agosto ospiteremo in Arena la partita della nazionale femminile di volley, sarà il primo passo per ospitare altre manifestazioni come per esempio il tennis», ha dichiarato il sindaco Tommasi, mentre Andrea Bonomini, presidente del Circolo Tennis Scaligero, ha concluso: «Per noi è un orgoglio ospitare il Challenger Atp 100. Per dieci giorni il circolo vedrà sfidarsi i migliori giocatori, almeno dieci dei quali entro il 100 ranking mondiale. Lo spettacolo è assicurato!».