Ciangherotti Drpic Petar Giuseppe vince il rodeo di Correggio nell'ETA

Il settore agonistico avanzato dell’Associazione Tennis Verona iniziato a fine 2022, sta già dando i suoi frutti. I fratelli Ciangherotti Drpic ne hanno già beneficiato. La giocatrice Giuliana Slovena con classifica 2.6 ha prevalso nell’under 16 Next Gen organizzato dall’At Pineta. Attualmente vanta di un 70% di gare vinte ed è vicinissima al ranking di 2.5. Il fratello Petar Giseppe a Zagabria, nel 2° grado dell’European Tennis Association guadagna l’accesso al tabellone principale dopo aver dominato in due set due croati ed un austriaco. Nel main draw vince agevolmente il primo turno con il croato Saric, vince al terzo con il francese Coudray, ma si è dovuto arrendere negli ottavi al forte sloveno Semenic tds n°2, dove comunque nel primo set sono andati al 5/7. L’under 14 Petar Giuseppe proprio nello scorso weekend a Correggio nel memorial Lorenzo Benassi con 60 contendenti è arrivato davanti a tutti i suoi coetanei. L’ultimo a resistergli è stato il suo pari classifica 3.3 forlivese Beniamino Savini, scavalcato in due set come gli altri due precedenti avversari. Tutto pronto nel club di Viale Colonnello Galliano, 4 presieduto da Alfonso Sonato che sta allestendo la presentazione della squadra che militerà nel campionato di B2 maschile. L’A.T. VERONA TEAM BENETTI è cosi composto: 1 Nicolo' Pozzani 2.2 U30 VIVAIO; 2 Alexandru Jecan Mircea 2.3 O35 Rumeno; 3 Sidney Gabriel Roveri 2.4 U30; 4 Nik Razborsek 2.5 U30 Sloveno; 5 Tommaso Leoni 2.7 U30; 6 Edoardo Sambu' 3.1 U18 VIVAIO; 7 Luca Morbioli 3.1 U18 VIVAIO; 8 Santiago Nestor Messora 3.2 O45. L’altra squadra veronese che inizierà la regular season 2023 è quella femminile dello Scaligero di Via Cristoforo Colombo anch’essa nella B2 è così composta. 1 Camilla Zanolini 2.3 U30; 2 Luna Di Noto Fernandez 2.4 U18 T spagnola; 3 Martina Muzzolon 2.4 U30; 4 Sveva Zerpelloni 2.5 U18 vivaio; 5 Carlotta Bonomini 3.1 U30 vivaio; 6 Anna Campedelli 4.3 U16 vivaio.