Challenger Atp 100 allo Scaligero: vittoria di Kopriva alla kermesse veronese

La terza edizione del Challenger Atp 100 di Verona, che si è conclusa al Circolo Tennis Scaligero di viale Colombo, è stata un successo. Complimenti alla Vk eventi per il plebiscito di folla che ha assiepato l’arena del campo centrale, allestito come non mai. Vincente anche la formula del ticket che sorregge questo dispendioso tipo di eventi e che impreziosisce a garanzia anche le future edizioni.

Il match finale, nonostante non vi fosse il belga Goffin e nessun giocatore italiano, ha offerto egualmente uno spettacolo di alto livello. In molti pensavano chel’ucraino Vitaliy Sachko (188) essendo stato il matador di Goffin, fosse il destinatario dei 100 punti atp. E lo pensava anche lo stesso player, che dopo aver vinto il primo set agevolmente per 6/1 pensava potesse farcela. Ma non aveva fatto i conti con la determinazione del suo avversario il ceco Vit Kopriva (248) che rimontava fino a giocarsi il tie break del secondo set, accontentando il pubblico che voleva ancora spettacolo. E così è stato con il terzo set concluso per il giocatore del Selva Alta del pavese (Kopriva), che intasca 16.000 euro ed i punti che lo fanno tornare paddoc dei 100. All’ucraino quasi 10.000 il price money e 60 punti che gli consentiranno di avere un best ranking. Kopriva iscrive il suo terzo nome nel palmares veronese, dopo Francesco Maestrelli. Per primo ha inaugurato la kermesse tenutasi all’At Verona nel 2021, nientemeno che l’attuale n° 6 mondiale Holger Rune, all’epoca appena maggiorenne. I presupposti per migliorare sia in termine di tipologia, da challenger a Atp tour 125 ci sono, e sicuramente verranno presi in considerazione dai vertici. Bisognerà però migliorare alcuni servizi interni, che il livello superiore impone ancora più stringenti. Speriamo che tra gli addetti ai lavori Bonomini, Piccoli e Galovich, li tengano in considerazione.