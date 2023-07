Challenger Atp 100, allo Scaligero è tempo di semifinali: Goffin-Sachko e Bourgue-Kopriva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Challenger Atp 100 di Verona, la 3^ edizione in svolgimento presso Circolo Tennis Scaligero di viale Colombo 6 è giunta alle semifinali, mentre nel doppio invece si assegna già il titolo.

Il match clou del serale di venerdì ha fatto vedere un bel Napolitano, ma solo a metà. Primo set sprint dove il piemontese riusciva a capitalizzare tutti i punti a suo favore, chiudendo per 6/1. Chiaramente il pubblico per certi versi era a favore di una vittoria italiana, dall’altro canto voleva vedere una partita al terzo set, dove lo spettacolo potesse durare di più. Ed eccolo accontentato. Goffin abitato a questi scenari, ha messo il suo selettore sulla posizione "spettacolo2, e, dopo aver recuperato il set perso per 6/1, ricambiava con la stessa moneta l’italiano. Con un pubblico votato allo show, nel terzo set ha fatto vedere la sua classe, dove a Napolitano lasciava soltanto due games.

Per il belga (111) sabato alle 21 ovviamente il match clou, ci sarà l’ucraino Vitaliy Sachko (188).

Sachko che si è aggiudicato questa semifinale, togliendosi il classico sassolino dalla scarpa, quando nel precedente incontro nel secondo turno di Vicenza, era stato Comesana (238) a vincere al terzo set. Stavolta lungo le mura scaligere Sachko non ha permesso al battagliero argentino di andare al terzo set. Ha accorciato tutti i tempi in particolare quelli di “gioco” sulla palla. Grazie ad un buon servizio efficace al 77% ed una buona risposta con un rendimento al 40% ha confezionato questa vittoria che gli consente una possibile finale. Sarà il francese Mathias Bourgue (313) in scena alle 18 il suo avversario.

Bourgue che ha già fatto una lunga galoppata dalle qualificazioni, vincendo ben 5 incontri, nei quarti, l’ultimo di venerdì, ha liquidato il vincitore del Challenger di Trieste Francesco Passaro (171) con il punteggio 6/4 2/6 6/4. Il perugino molto più appariscente, gioco esplosivo e muscolare il suo, è risultato essere più dispendioso contro il più regolare transalpino. Giocatore meno appariscente, con gioco più razionale e quadrato, Bourgue è riuscito persino a liquidare il colosso ceko Vesely e ieri anche il nostro spumeggiante Passaro. Zero doppi falli, oltre il 50% di punti ottenuti con la seconda di servizio, sarà veramente un bel duello quello con l’ucraino, proprio per i tennisti appassionati di strategia.

Infine l’ultimo semifinalista, ma non proprio l’ultimo, il ceco Vit Kopriva (248) che ha estromesso al terzo set l’italo argentino Luciano Darderi (235). Altro ragioniere del rettangolo, il ceco come Bourgue, non risulta essere un attaccante per vocazione, ma non disdegna di farlo, specie nei momenti che contano. Anche per lui zero doppi falli, rendimento ottimo al servizio con 70% di prime e 50% di seconde. Ottimo anche nelle risposte, meglio ancora nelle seconde di servizio degli avversari, a suffragrare che quando serve è pronto all’attacco.

Gli orari degli incontri odierni - Alle 16 finale del doppio Gaio e Pellegrino vs Dutra Da Silva e Hardt. Alle 18.00 Bourgue-Kopriva (che potrebbe durare abbondantemente oltre le due ore) Alle 21.00 Goffin-Sachko match clou.