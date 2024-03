A Cerea concluso il primo dei 3 tornei giovanili veronesi del mese di Marzo con 1.100 players

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Conclusa a Cerea la prima delle kermesse veronesi con 247 giovani in primo piano. Simonetta Boscaro ha decretato la chiusura degli 8 tabelloni. Nell’under 10 maschile c’è Ettore Dal Bosco del San Giovanni Lupatoto con Alfonso Gabriel De Vito dell’Olimpica Dossobuono. Nell’under 12 la vittoria ha arriso a Pietro Trettene del Villafranca, secondo posto per il mantovano Lorenzo Emanuel Burato, terzo il mantovano Riccardo Giovannini. Nell’under 14 il draw più affollato con oltre 80 players è stato vinto dal mantovano Alberto Mattei che in due tiratissimi set ha consegnato l’argento a Paolo Valzelli del Ct Vicenza. Terzi posti per Raffaele Faccioli del Villafranca e per il giocatore dello Scaligero Giovanni Sergio Ottinetti. L’under 16 è di Raffaele Faccioli, numero due per Nicola Scanavin vicentino del Dueville, bronzi a Carlo Alfredo Garofano dell’At Verona e per Filippo Viscusi del Pedavena. Nel femminile under 10 c’è Yara Charmiti del Ct Vicenza con Aisha Maria Imolese del Green Garden di Mestre. Nell’under 12 davanti a tutte Viola Meggiolaro del Dueville con Giorgia Poletto del Dlf di Legnago. Per l’under 14 due le dozzine di giocatrici a contendersi la prima posizione andata a Virginia Federici del Ct Vicenza, alle sue spalle nell’ordine Ginevra Valentini del San Giovanni Lupatoto, Linda Giordano del Villafranca e Sofia Anna Ferrari del Carpi. Fino al 17 Marzo al Pineta 2018 Antonio Donato Boccardi e Renzo Melegatti saranno alle prese con lo Junior Next Gen con oltre 600 giovani. Impegnate le strutture di Via Camuzzoni, del Dossobuono, dello Scaligero e dell’At Verona. Il draw più numeroso con 234 giocatori è giunto ai trentaduesimi e vede l’ingresso in campo del favorito del seeding Giorgio Ghia del Bonaccossa di Milano nella giornata di giovedì. Prossimi Tornei con iscrizioni aperte: Dal 15 al 17 Marzo al Tennis Garda rodeo maschile e femminile fino ai 2.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 30 Marzo a Villafranca trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 24 Marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro con 230 giocatori.