A San Pietro in Cariano Centro San Floriano concluse "prequali Ibi 2024" e 118 partecipanti

A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano erano in 118 i partecipanti della tappa prequali Ibi 24, coordinati da Alice Russo e Mauro Ceriello. Nel maschile si impone Alessandro Leoncini dell’Area Sport di Peschiera con un doppio 6/2 sulla sorpresa del seeding Giovanni Cengia del Torreselle. Cengia reduce da ben 5 vittorie. Bronzi per Nicolò Rosignoli dello Scaligero e per Gennaro Tutino della Polisportiva Caselle. In evidenza con 4 vittorie Roberto Castelli del Poiano. Nel femminile altra sorpresa Sofia Parolin dello Scaligero, parte dai blocchi ed arriva al traguardo per prima. Ben 8 le sue vittorie. L’ultima contro Martina Vinci del Bussolengo. Terze piazze per l’under 12 del Gam Chiara Jane Anania e per Cecilia Carganico del Lugagnano. Tutte le gare della winner sono state da lei vinte in due set, tranne la prima, quella con la giocatrice di casa Camilla Spinale. Un incontro thriller e fors’anche il più bello del draw rosa. Tre set avvincenti conclusi sul 14 a 12 del long tie-break. In evidenza anche Giulia Zambelli che con 5 vittorie nelle qualificazioni ha cercato di imitare la winner ma è stata stoppata nel main draw. Nel doppio maschile Mattia Zanetti e Nicolò Residori sono stati i più abili; in finale hanno messo al secondo posto Roberto Cossa e Nicola Negrini che hanno resistito soltanto un set. Nel femminile le più brave sono state Cecilia Carganico e Alessia Faccio; dietro di loro Cristina Tomirotti e Anna Bianchi.

TORNEI IN CORSO - Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino al 08 Ottobre torneo di 4^ categoria maschile. Sono 109 i giocatori agli ordini di Antonio Lopresti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni per le date 6/8 Ottobre per players di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 04/10. A Zevio 7 e 8 Ottobre Prequali Ibi 2024 Tpra dagli Nc fino ai 4.4 singolare maschile e femminile. Per info ed iscrizioni Beppe Parisi 335-7428989. Dal 08 al 18 Ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 06 Ottobre. Al Garda dal 13 al 29 Ottobre Open maschile e femminile fino ai 2.6. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni entro le ore 12 del 11 Ottobre.